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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М---
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарФонбет1.853.44.4
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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Манчини: «Отставание от „Локомотива“ не такое большое, чтобы прощаться с первым местом»

сегодня, 10:15

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини уверен, что «сине-бело-голубым» по силам стать чемпионами России в текущем сезоне:

«Безусловно, будет нелегко отыграть восемь очков, но мы в состоянии это сделать. Отставание не такое большое, чтобы прощаться с первым местом в чемпионате. Безусловно, мы сможем их отыграть и будем все делать для этого. Мы незаслуженно потеряли очень много очков в течение первой части чемпионата. Считаю, получались довольно странные матчи, в которых мы были обязаны побеждать, но не смогли.

К сожалению, мы все еще не та команда, которая хорошо играет и в четверг, и в воскресенье. У нас очень плотный график, и мы пока не сумели под него подстроиться, чтобы к каждому матчу подходить в идеальном состоянии. Это те проблемы, над которыми мы будем работать во второй части сезона, и думаю, что у нас все получится». 

Чемпионские графики. Погоня за «Локо» продолжается!

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:42
Уж пупсики будут точно будут в заду у Зенита!
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
сегодня в 10:39
После матча в Питере (15 тур был), он говорил, что отыграет 3 очка за неделю. После 20 тура нужно отыгрывать 9. И про какие 8 очков манекен говорит? Отыгрыш 8 очков первого места не дадут, объясните это манекену уже.
obana777
obana777 ответил FERIS
сегодня в 10:39
FERIS:
Тарасовские харахорятся,а в душе нервно сглатывают) Со своими попуасами вам далеко не уехать. Ну а Зенит отдохнувши набрал приличный ход и его уже будет не остановить!г
Ты на своих папуасов аргентинских посмотри, Миклухо-Маклай! Как бы не пришлось нервно сглатывать, как от Локо, Арсенала, да и "папуасов" Спартака.
obana777
obana777
сегодня в 10:37
...Получались довольно странные матчи, судья заряжен, мы должны побеждать, но не смогли...
CrazyTapok
CrazyTapok
сегодня в 10:37
Достать сложно, но теоретически возможно!
FERIS
FERIS
сегодня в 10:36
Тарасовские харахорятся,а в душе нервно сглатывают)
Со своими попуасами вам далеко не уехать.
Ну а Зенит отдохнувши набрал приличный ход и его уже будет не остановить!г
Т34
Т34
сегодня в 10:29
Из всего, что тут наговорил Манчини, можно было остановиться только на том: "К сожалению, мы все еще не та команда, которая хорошо играет...". Этим сказано все, остальное вода.
denmig
denmig
сегодня в 10:27
Зенит должен играть в ЛЕ ! - а значит и место его 4-ое !
sir-5
sir-5
сегодня в 10:25
Буду полностью удовлетворён,если по окончании сезона смогу сказать :"Подержи арбуз".
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:23
Манчини забыл, что еще есть "Спартак".
Кстати, "Локомотив" и сам не собирается прощаться с первым местом.
Казанский
Казанский
сегодня в 10:19
К сожалению, мы все еще не та команда, которая хорошо играет и в четверг, и в воскресенье.
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В остальные дни недели это вообще посмешище...лучше даже не играть)))
шацк
шацк
сегодня в 10:18
Не станет! Пусть хоть СпаМ будет чемпионом, только не зенит. Питерский клуб - убийца Российского футбола!
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