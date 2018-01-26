Манчини: «Отставание от „Локомотива“ не такое большое, чтобы прощаться с первым местом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини уверен, что «сине-бело-голубым» по силам стать чемпионами России в текущем сезоне:

«Безусловно, будет нелегко отыграть восемь очков, но мы в состоянии это сделать. Отставание не такое большое, чтобы прощаться с первым местом в чемпионате. Безусловно, мы сможем их отыграть и будем все делать для этого. Мы незаслуженно потеряли очень много очков в течение первой части чемпионата. Считаю, получались довольно странные матчи, в которых мы были обязаны побеждать, но не смогли.

К сожалению, мы все еще не та команда, которая хорошо играет и в четверг, и в воскресенье. У нас очень плотный график, и мы пока не сумели под него подстроиться, чтобы к каждому матчу подходить в идеальном состоянии. Это те проблемы, над которыми мы будем работать во второй части сезона, и думаю, что у нас все получится».

Чемпионские графики. Погоня за «Локо» продолжается!