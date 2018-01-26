Манчини: «Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что клуб намерен сделать ставку на подписание российских футболистов:
«Я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся».
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Манчини "прислушался" к президенту и ... отцепил от Зенита Шатова и Дзюбу.
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Манчини "прислушался" к президенту и ... отцепил от Зенита Шатова и Дзюбу.
Сегодня 11:23
ответ пользователю Морозовский (раскрыть)
То есть плохой Зенит увел игроков бесплатно у Ростова, а не криворукое-вороватое руководство Ростова не может нормальные контракты заключать, правильно?
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Вспоминая, сколько было потрачено на распил-арену и кто является главными болельщиками Зенита..., как-то не к лицу фанату Зенита говорить о воровстве...!
Сегодня 11:23
ответ пользователю Морозовский (раскрыть)
То есть плохой Зенит увел игроков бесплатно у Ростова, а не криворукое-вороватое руководство Ростова не может нормальные контракты заключать, правильно?
______________________
Вспоминая, сколько было потрачено на распил-арену и кто является главными болельщиками Зенита..., как-то не к лицу фанату Зенита говорить о воровстве...!