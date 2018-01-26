Манчини: «Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что клуб намерен сделать ставку на подписание российских футболистов:

«Я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся».