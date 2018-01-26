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Манчини: «Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся»

сегодня, 11:05

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что клуб намерен сделать ставку на подписание российских футболистов:

«Я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся».

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Все комментарии
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 22:53
Путин: Когда я разговариваю со специалистами, то они говорят, что слишком много легионеров и слишком мало внимания вы уделяете вопросам подготовки смены; то есть слишком мало внимания уделяется вопросам развития детско-юношеского футбола.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/993764.shtml

Где Путин говорит о ПОКУПКЕ российских футболистов??? Путин говорит о детско-юношеском футболе, а чинуши опять всё под себя переделали.
Пара-тройка трансферов никчемных российских игрунов и опять карманы чинушей полны от откатов.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 22:10
...в Аргентине проживает много выходцев из России
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:37
Кто из россиян может усилить Зенит? В голову приходит только Набиуллин, другие либо не потянут, либо не пойдут.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 20:48
Ключевое слово покупать!! Можно хоть пол РФПЛ игроков с российским паспортам купить, а толку не будет. В Зенит идут получать бабло а не играть. Вот и Путин говорит что нужно покупать.. а выращивают пускай другие, собственно что и в российской экономике мы зачастую видим. Великая Россия при Путине!! Сарказм!
Russian_spb
Russian_spb ответил Sem25
сегодня в 20:04
причем здесь Зенит и деньги, на которые он финансируется?
Irakliy
Irakliy
сегодня в 19:24
деградирует зенит -> деградирует сборная - идеальная формула развития футбола !!!
112910415
112910415
сегодня в 18:48
Путина переврал!
Такое не прощается!
dzvinka
dzvinka ответил sonicd
сегодня в 17:27
sonicd:
Путин пускай дзюдоистам советует, а не лезет в спорт,в котором ни хрена не понимает
а в дзюдо он чет понимает?))), о обладатель межгалактического черного пояса в этой дисциплине.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:00
Выбрал правильную позицию
Верг
Верг
сегодня в 15:08
рубин может по старинке всучить оздоева за 6 млн евро) с доплатой в виде нобоа
sonicd
sonicd
сегодня в 14:44
Путин пускай дзюдоистам советует, а не лезет в спорт,в котором ни хрена не понимает
mat73
mat73
сегодня в 14:44
Со временем, когда Манчи переедет из Зенита обратно куданить в итальянские клубы, он там тоже будет покупать русских игроков, как и велел президент Путин!
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz ответил Colonist
сегодня в 14:19
Colonist:
ПУтинская власть не допускает до выборов идеальных кандидатов, к сожалению...
А кто по твоему идеальный кандидат?Собчак ,этот парень из колхоза или Жирик .Хотя с Жириком было весело наверно пару месяцев пока он бы не начал гнуть свою правду.
KINGSof10
KINGSof10
сегодня в 14:14
Манчини: "Путин сказал нам на тренировках чаще играть в хоккей, к президенту мы прислушиваемся"
Манчини: "Путин сказал нам играть по схеме 5 - 2 - 2 - 1, к президенту мы прислушиваемся"
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Colonist
сегодня в 13:55
Пробовал?)
Sem25
Sem25 ответил Russian_spb
сегодня в 13:50
Russian_spb:
смех-смехом, а такие заявления аккуратней делать мужно. сейчас какое-нить англоязычное 7о с ФИФА заявит, что в России власти вмешиваются в дела клубов/федерации и потребует отстранить нас от соревнований под эгидой ФИФА/УЕФА. нафиг самим лишние поводы давать?
А Зенит на какие деньги содержится? Кремль платит, Кремль и управляет. Ничего криминального не произошло, не волнуйся.
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 13:44
смех-смехом, а такие заявления аккуратней делать мужно.
сейчас какое-нить англоязычное 7о с ФИФА заявит, что в России власти вмешиваются в дела клубов/федерации и потребует отстранить нас от соревнований под эгидой ФИФА/УЕФА.
нафиг самим лишние поводы давать?
Igorello97
Igorello97
сегодня в 13:40
Ага, и посадить дзюбу на лавку, тоже его решение?
Hako-Ly
Hako-Ly
сегодня в 13:20
А ну да, ну да. Расово верная установка... Знаем, проходили.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:20
Уважаемые болельщики, вы что, не понимаете, что Манчини пошутил? Плоховато у вас с чувством юмора.
3Алиев
3Алиев ответил Ваня лучший
сегодня в 13:18
Ваня лучший:
Коля, хоть ты и вредный парень, но иногда говоришь правильные вещи. Все очень просто. Логика и порядок действий Газпрома - вещи не совпадающие. К тому же Путин в том выступлении сказал другое. Он отметил, что у Зенита в составе было 8 легионеров и всего 3 русских. О необходимости покупки русских не было ни слова, тем более, что их ( русских) в составе Зенита и так около 30. Так что Манчини еще и аферист?
" ...О необходимости покупки русских не было ни слова..." - видимо Путин ему это лично сказал, так сказать - "на ушко"
Colonist
Colonist ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 13:17
ПУтинская власть не допускает до выборов идеальных кандидатов, к сожалению...
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 13:09
В спартак Путин решил не обращаться
Там еврей с мафией знать не знают, кто такие русские игроки
Им рабы очередные нужны
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Казанский
сегодня в 13:04
Казанский:
Герасимец: впечатление, что «Зенит» не усиливает состав, а ослабляет конкурентов Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал селекционную политику сине-бело-голубых. «У меня вопрос селекционной службе клуба: зачем Смолов «Зениту», если у нас есть Кокорин? Такое впечатление, что иногда мы хотим не усилить свой состав, а ослабить конкурентов. Когда звучит вопрос об усилении «Зенита», который имеет 2,5 состава, практически три, то это выглядит дикостью. 15 игроков из них — футболисты национальных команд. Это издевательство? Мы же здравомыслящие люди! ------------------------ Были в Зените трезвые футболисты
Коля, хоть ты и вредный парень, но иногда говоришь правильные вещи. Все очень просто. Логика и порядок действий Газпрома - вещи не совпадающие. К тому же Путин в том выступлении сказал другое. Он отметил, что у Зенита в составе было 8 легионеров и всего 3 русских. О необходимости покупки русских не было ни слова, тем более, что их ( русских) в составе Зенита и так около 30. Так что Манчини еще и аферист?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:02
Вот и нашелся виновник всех последних неудач!!! Вовчик во всем виноват!!! А Робертик ни при чем!!!
Alex-96
Alex-96
сегодня в 12:53
А че путина президентом Зенита назначили? Я чета не слышал. Манчине путин и состав поди на игру смс-кой отправлять будет, да?
Казанский
Казанский
сегодня в 12:50
Герасимец: впечатление, что «Зенит» не усиливает состав, а ослабляет конкурентов

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал селекционную политику сине-бело-голубых.

«У меня вопрос селекционной службе клуба: зачем Смолов «Зениту», если у нас есть Кокорин? Такое впечатление, что иногда мы хотим не усилить свой состав, а ослабить конкурентов. Когда звучит вопрос об усилении «Зенита», который имеет 2,5 состава, практически три, то это выглядит дикостью. 15 игроков из них — футболисты национальных команд. Это издевательство? Мы же здравомыслящие люди!
------------------------
Были в Зените трезвые футболисты
VIPded
VIPded
сегодня в 12:49
Да Зениту лишь бы денег навыделяла труба, а кого покупать - без разницы...
Sem25
Sem25 ответил orech
сегодня в 12:47
orech:
Вмешательство госслужащего в дела клуба. Прямое нарушение. В Зените одни нарушения. Пользуются беспределом власти.
Почему? Зенит сейчас тоже гос. клуб. Вот им и руководят из Кремля.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 12:44
Только покупаете бревна а не нормальных игроков
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