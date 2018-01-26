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«Ювентусу» интересен полузащитник «Зенита»

сегодня, 11:59

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» заинтересован в приобретении двух футболистов.

Туринцы претендуют на 16-летнего нападающего «Дженоа» Пьетро Пеллегри, в услугах которого также заинтересован «Монако». «Бьянконери» готовы заплатить за перспективного игрока 20 млн фунтов, а монегаски согласны дать «грифонам» больше - 20 млн евро + бонусы. Однако в «Юве» надеются заманить Пеллегри к себе, предложив тому тренироваться с основной командой, а опыта набираться, выступая за дубль.

Также отмечается, что в июне «Ювентус» готов будет побороться за полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:35
Пусть готовят 30 млн и летом забирают, хотя за такие деньги можно Эрнандеса у Вильярреала забрать...
gracie
gracie ответил Faustello
сегодня в 14:43
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 13:20
    Мое мнение Ювентус не купит игрока
    kastites
    kastites
    сегодня в 12:55
    Пусть забирают даром
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 12:47
    Зенит в этой новости только для заголовка))
    Faustello
    Faustello ответил Морозовский
    сегодня в 12:31
    Морозовский:
    Паредасы "Зениту" нужнее!
    Святые яйца Лионеля!
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 12:08
    Та пусть забирают.По моему от него все большего ожидали.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 12:07
    Можно и толкнуть, польза от него как с гуся вода.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 12:07
    Какой то паредес писал, новость про мелкого из Дженоа, но Зенит приплести надо, сегодня походу указание такое - пишем только про Зенит! )))
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 12:03
    Паредасы "Зениту" нужнее!
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