«Ювентусу» интересен полузащитник «Зенита»

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» заинтересован в приобретении двух футболистов.

Туринцы претендуют на 16-летнего нападающего «Дженоа» Пьетро Пеллегри, в услугах которого также заинтересован «Монако». «Бьянконери» готовы заплатить за перспективного игрока 20 млн фунтов, а монегаски согласны дать «грифонам» больше - 20 млн евро + бонусы. Однако в «Юве» надеются заманить Пеллегри к себе, предложив тому тренироваться с основной командой, а опыта набираться, выступая за дубль.

Также отмечается, что в июне «Ювентус» готов будет побороться за полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.