Санчес и Кэррик попали в заявку МЮ на матч с «Йовилом»

Стала известна заявка «Манчестер Юнайтед» на матч 4-го раунда Кубка Англии против «Йовила».
Отметим, что дебютировать за манкунианцев сегодня сможет новичок команды Алексис Санчес.
Голкиперы: Серхио Ромеро, Жоэль Перейра, Киран О'Хара;
защитники: Крис Смоллинг, Маркос Рохо, Виктор Линделеф, Эшли Янг, Люк Шоу, Маттео Дармиан;
полузащитники: Скотт МакТоминэй, Неманья Матич, Майкл Кэррик, Андер Эррера, Анхель Гомес, Хуан Мата, Джесси Лингард;
нападающие: Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд, Ромелу Лукаку.