«Валенсия» договорилась с ПСЖ о выкупе прав на Гедеша

В «Валенсии» не сомневаются, что им удастся выкупить у ПСЖ контракт арендованного у парижан нападающего Гонсалу Гедеша.

По слухам, между испанским и французским клубом есть договоренность о том, что «летучие мыши» выплатят ПСЖ 35-40 млн евро до 1 июня, что позволит парижанам включить эту сумму в список доходов за сезон, чтобы в дальнейшем избежать проблем, касающихся невыполнения условий финансового фэйр-плей.

При этом отмечается, что в трансфере португальца также заинтересован мадридский «Атлетико», который постарается перехватить футболиста у «Валенсии».