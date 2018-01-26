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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
22:30 22’ Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М---
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарФонбет1.883.44.25
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Испании

сегодня, 15:26

Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании.

Действующий обладатель трофея, «Барселона», сыграет на стадии 1/2 финала с «Валенсией». Вторую пару команд составили «Леганес» и «Севилья».

Первые матчи пройдут 31 января, ответные - 7 февраля. 

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Все комментарии
alex1990for
alex1990for ответил creamboy
сегодня в 22:30
creamboy:
8 раз в 2000 х барса была чемпионом,Реал 6,и ты считаешь это огромным отрывом? Безусловно с появлением Месси барса не хило подтянулась к Реалу по титулам,здесь спорить я не буду,но все же позади и далеко позади,на 9 чемпионских титулов! В лиге чемпионов барса вообще позади на столетие! Сейчас барса сильнее Реала,с этим будет спорить лишь отбитый глор,но это ни столько достижение барсы,сколько упущение Реала и августовский супер кубок полностью подтверждает мои слова!
не надоело жалобы кидать?
alex1990for
alex1990for ответил creamboy
сегодня в 22:22
creamboy:
8 раз в 2000 х барса была чемпионом,Реал 6,и ты считаешь это огромным отрывом? Безусловно с появлением Месси барса не хило подтянулась к Реалу по титулам,здесь спорить я не буду,но все же позади и далеко позади,на 9 чемпионских титулов! В лиге чемпионов барса вообще позади на столетие! Сейчас барса сильнее Реала,с этим будет спорить лишь отбитый глор,но это ни столько достижение барсы,сколько упущение Реала и августовский супер кубок полностью подтверждает мои слова!
    creamboy
    creamboy ответил alex1990for
    сегодня в 22:17
    8 раз в 2000 х барса была чемпионом,Реал 6,и ты считаешь это огромным отрывом? Безусловно с появлением Месси барса не хило подтянулась к Реалу по титулам,здесь спорить я не буду,но все же позади и далеко позади,на 9 чемпионских титулов! В лиге чемпионов барса вообще позади на столетие! Сейчас барса сильнее Реала,с этим будет спорить лишь отбитый глор,но это ни столько достижение барсы,сколько упущение Реала и августовский супер кубок полностью подтверждает мои слова!
    DVoxNN
    DVoxNN ответил Фата лист
    сегодня в 21:44
    Фата лист:
    Эх, ждал полуфинал Валенсия - Севилья.
    Зато финал может быть таким
    alex1990for
    alex1990for ответил creamboy
    сегодня в 21:24
    creamboy:
    Классическая отговорка барсоглора про титулы Реала что были добыты давно! Если бы ты хоть немного разбирался в футболе то ты бы знал что барса выиграла 54 титула в 20 веке и не малую их часть в 30-е и 40-е годы! Если хочешь об этом поговорить,давай и я тебе докажу что Реал на много более великий клуб! Хотя ты и так это знаешь!
      Фата лист
      Фата лист
      сегодня в 21:16
      Эх, ждал полуфинал Валенсия - Севилья.
      creamboy
      creamboy ответил alex1990for
      сегодня в 20:52
      Классическая отговорка барсоглора про титулы Реала что были добыты давно! Если бы ты хоть немного разбирался в футболе то ты бы знал что барса выиграла 54 титула в 20 веке и не малую их часть в 30-е и 40-е годы!
      Если хочешь об этом поговорить,давай и я тебе докажу что Реал на много более великий клуб! Хотя ты и так это знаешь!
      alex1990for
      alex1990for ответил кукарекающий барсук
      сегодня в 20:44
      кукарекающий барсук:
      Одна фигень вышла в финал
      не, реал не выходил, ты ошибся.
      alex1990for
      alex1990for ответил creamboy
      сегодня в 20:41
      creamboy:
      Барсе даже эти перерывы Реала не помогли его догнать по титулам что в лч что в ла лиге,прикинь!
        кукарекающий барсук
        кукарекающий барсук
        сегодня в 20:26
          creamboy
          creamboy ответил alex1990for
          сегодня в 20:18
          Барсе даже эти перерывы Реала не помогли его догнать по титулам что в лч что в ла лиге,прикинь!
          alex1990for
          alex1990for ответил creamboy
          сегодня в 20:13
          creamboy:
          Все очень предсказуемо,как только я написал правду мне уже ответили несколько барсоглоров! Я доволен что вы со мной согласились,и напоминаю что Реал не в первый раз попадает в такую ситуацию (пример сезон 14/15) а дальше вы помните эти 8 титулов после этого,это же Реал!
          да уж, ох уж этот реал, делающий перерывы в выигрышах лч по 30, 12 лет, ну и в ла лиге раз в 5 лет) вот уж где сила-то))
          creamboy
          creamboy ответил Ислом Хамраев 1
          сегодня в 19:46
          Все очень предсказуемо,как только я написал правду мне уже ответили несколько барсоглоров!
          Я доволен что вы со мной согласились,и напоминаю что Реал не в первый раз попадает в такую ситуацию (пример сезон 14/15) а дальше вы помните эти 8 титулов после этого,это же Реал!
          112910415
          112910415
          сегодня в 19:39
          с интригой как-то не очень...
          Заратустра
          Заратустра
          сегодня в 19:35
          Валенсия - Севилья финал.
          vale46
          vale46
          сегодня в 19:31
          Соскер обиделся на меня!
          Vane4ek
          Vane4ek
          сегодня в 19:31
          Финал Барса - Леганес!)))
          vale46
          vale46 ответил RUSTY8
          сегодня в 19:29
          Но не на Бернабеу точно,отмазку Перец уже придумал-будут лысого физрука выгонять торжественно на стадионе!
          Ислом Хамраев 1
          Ислом Хамраев 1
          сегодня в 19:25
          барсе удачи , боевой дух барсы всегда заметен , барселона реально никого не боится каталонцы не ищут легких путей
          Ислом Хамраев 1
          Ислом Хамраев 1 ответил creamboy
          сегодня в 19:23
          creamboy:
          Не читал комменты в ленте но уверен что там каждый второй спрашивает,а где же Реал!? Ну впринципе они (барсоглоры) правы,Реал сейчас так хреново играет что я даже спорить не буду! Кубок может барса и возьмет но она попрежнему остается клубом уровня 1/4 финала лиги чемпионов,если вы понимаете о чем я! Да и по чемпионствам в Испании она далеко позади,один провальный сезон Реала ничего не изменит,ребята!
          вот и живи без движения ахахахаах жить с воспоминаниями это хорошо , это твой валидол на будущее
          vale46
          vale46 ответил 3ton
          сегодня в 19:23
            Ислом Хамраев 1
            Ислом Хамраев 1 ответил FERIS
            сегодня в 19:22
            FERIS:
            Надеюсь Валенсия пройдёт в финал,если только барсукам судьи опять не будут помогать как было в прошлом году в полуфинале с матрасами.
            убери аву , или не пиши в ветке где нет реала , дальше без твоего реала разберутся остались тут только сильнейшие
            Ikarus74
            Ikarus74 ответил creamboy
            сегодня в 19:20
            creamboy:
            Не читал комменты в ленте но уверен что там каждый второй спрашивает,а где же Реал!? Ну впринципе они (барсоглоры) правы,Реал сейчас так хреново играет что я даже спорить не буду! Кубок может барса и возьмет но она попрежнему остается клубом уровня 1/4 финала лиги чемпионов,если вы понимаете о чем я! Да и по чемпионствам в Испании она далеко позади,один провальный сезон Реала ничего не изменит,ребята!
            С тех пор как ты топишь за реал, поц, барса впереди реала во всем)))
            Ислом Хамраев 1
            Ислом Хамраев 1 ответил FERIS
            сегодня в 19:20
            FERIS:
            Надеюсь Валенсия пройдёт в финал,если только барсукам судьи опять не будут помогать как было в прошлом году в полуфинале с матрасами.
              Agamaga
              Agamaga ответил creamboy
              сегодня в 19:16
              Так и будете себя успокаивать аха-ха))
              nogganov_01
              nogganov_01
              сегодня в 19:01
              смотрю у сливo74oв снова бомбит)
              barcelona and cruyff
              barcelona and cruyff
              сегодня в 18:47
              Сложный жребий. Тут шансы равны. Удачи Барсе!!!
              alex1990for
              alex1990for ответил Санчо Панса
              сегодня в 18:23
              Просто не надоело, а бомбит, что это барса)
              alex1990for
              alex1990for ответил creamboy
              сегодня в 18:22
              Клуб уровня 1.4 лч не берет и не карает в полуфиналах всякие реалы и баварии, сливочный.
              Санчо Панса
              Санчо Панса
              сегодня в 18:09
              Даешь финал Кубка Испании: Валенсия - Севилья! Просто потому, что уже надоело видеть в решающем матче Барселону) Удачи Лос Чес в противостоянии с Барсой!
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