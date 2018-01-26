Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании.
Действующий обладатель трофея, «Барселона», сыграет на стадии 1/2 финала с «Валенсией». Вторую пару команд составили «Леганес» и «Севилья».
Первые матчи пройдут 31 января, ответные - 7 февраля.
Раз даже аутсайдер им навязал борьбу, то что Севилья сделает?
Раз даже аутсайдер им навязал борьбу, то что Севилья сделает?
В барсе не принято покупать жеребьевки как в реале.
Валенсия будет разгромлена.
В барсе не принято покупать жеребьевки как в реале.
Валенсия будет разгромлена.