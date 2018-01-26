«Бетис» арендует у «Порту» игрока сборной Мексики

Защитник «Порту» Мигель Лайун продолжит карьеру в Испании.

По слухам, 29-летний игрок сборной Мексики, который в последнее время перестал попадать в стартовый состав «драконов», на днях присоединится к «Бетису». Игрок должен вылететь в Севилью в понедельник, после чего о переходе будет объявлено официально.

Сообщается, что это будет аренда с правом выкупа.

Отметим, что в сентябре у «Порту» был шанс продать Лайуна в «Лион» или «Севилью», но тогда португальцы отказались от предложений потенциальных покупателей.