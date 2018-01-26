Зидан: «Если бы я знал, что не могу донести посыл до игроков - ушёл бы из „Реала“ завтра»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уверен в том, что между ним и вверенными ему игроками нет недопонимания:
«Если бы я знал, что не могу донести посыл до своих игроков, то ушел бы из клуба завтра.
В футболе бывают хорошие и плохие моменты, и у меня есть желание изменить ситуацию к лучшему.
Если бы я не был в этом уверен, то это было бы проблемой».
где рвётся-то цепочка?!
где рвётся-то цепочка?!
Ты потерял уважения, когда прогнулся тогда под Кри!
Ты потерял уважения, когда прогнулся тогда под Кри!