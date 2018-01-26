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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Зидан: «Если бы я знал, что не могу донести посыл до игроков - ушёл бы из „Реала“ завтра»

сегодня, 16:19

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уверен в том, что между ним и вверенными ему игроками нет недопонимания:

«Если бы я знал, что не могу донести посыл до своих игроков, то ушел бы из клуба завтра.

В футболе бывают хорошие и плохие моменты, и у меня есть желание изменить ситуацию к лучшему.

Если бы я не был в этом уверен, то это было бы проблемой».

Зидан будет уволен через 2 дня. Скриньте!

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Все комментарии
No problem
No problem
сегодня в 20:28
Пока что дуешь в воздух.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:04
    Заратустра
    Заратустра
    сегодня в 19:51
    Зидан всё что можно уже выйграл. Пора уходить.
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:42
    итак, посыл доносится успешно...
    где рвётся-то цепочка?!
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 17:49
    давно уже пора что-то изменить!!! я думал уже после депора все гуд, так нет же!!! ну посмотрим на матч с валей!!! а так все будет видно после игры с псж!!!
    311
    311
    сегодня в 17:26
    Вы лучше барсукам донесите посыл, "на" или "в" решать вам!)
    3ton
    3ton
    сегодня в 17:25
    Не уходи , останься
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 17:12
    Тебя игроки матерят и говорят те гадости про твою семью, за которые ты в 2006 вдарил Марко Матерацци! Надо признать, что для игроков ты никто!
    Ты потерял уважения, когда прогнулся тогда под Кри!
    NGY
    NGY
    сегодня в 17:08
    У тебя бы этих проблем не было, если бы ты не распродал некоторых игроков, а взамен не купил ни одного топового игрока.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 16:56
    Осталось проиграть следующую игру и тогда точно пинка под зад.
    drug01
    drug01
    сегодня в 16:40
    Не жди завтра уходи сегодня !
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 16:33
    Завтра уйдет, наверное
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 16:32
    Ну, до завтра еще время есть!!!
    амурец
    амурец
    сегодня в 16:22
    думаю игроки Реала услышат Зидана, но и Зидану надо прислушиваться к игрокам и болельщикам и не защищать дубы вроде Бенземы
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