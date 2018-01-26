Зидан: «Если бы я знал, что не могу донести посыл до игроков - ушёл бы из „Реала“ завтра»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уверен в том, что между ним и вверенными ему игроками нет недопонимания:

«Если бы я знал, что не могу донести посыл до своих игроков, то ушел бы из клуба завтра.

В футболе бывают хорошие и плохие моменты, и у меня есть желание изменить ситуацию к лучшему.

Если бы я не был в этом уверен, то это было бы проблемой».

Зидан будет уволен через 2 дня. Скриньте!