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Карпин: «На сегодня у „Ростова“ вполне боеспособный состав»

сегодня, 17:38

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признал, что зимний сбор в турецком Белеке помог ему лучше узнать команду:

«Не скажу, что до этого я ничего не знал о „Ростове“, который много раз видел в деле. Но получить настоящее представление о возможностях футболистов можно только в работе с ними.

В Белеке работали над закладкой базы, необходимой для будущей работы в межсезонье. Проведенное после отпуска тестирование помогло определить степень готовности каждого игрока к выполнению намеченной программы. Исходя из этого и варьировались нагрузки. И к тому, как их переносили футболисты, никаких претензий у меня нет.

Все ли из запланированного на этот сбор удалось выполнить? Пожалуй, да. Этому способствовали отличные условия и хорошая погода. Ну и, конечно, настроение ребят, для которых первый сбор обычно самый тяжелый.

На этом сборе Артур Юсупов отсутствовал, поскольку проходил реабилитацию в Италии. Ждем его на следующем. Хотя к занятиям в общей группе, по мнению врачей, он может приступить лишь на завершающем этапе подготовки.

Ожидаю ли пополнения? Никогда не говори никогда. Но на сегодня у нас вполне боеспособный состав».

Напомним, что в октябре полузащитник «Ростова» Артур Юсупов порвал крестообразные связки колена.

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 22:10
Успехов! Ростов-чемпион
Faustello
Faustello
сегодня в 19:49
Волера давай удачи с Ростовом!
Будешь нашим соседом, ждём в Краснодаре!
Ждём искромётные интервью!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:32
Валерию удачи с Ростовом!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:59
Да состав укомплектован начиная с мужиков и викингов на поле и заканчивая новым опытным физруком в школе...
cska.78
cska.78 ответил piercman
сегодня в 18:35
piercman:
вот она - гнилая сущность спартачей.
Спартачи любят плевать в своих легенд :)
piercman
piercman ответил Остапчук 67
сегодня в 18:07
Остапчук 67:
Карпин всегда говорит одно и то же, не уважаю его.
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 17:57
    Приятно это слышать
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 17:49
    Карпин всегда говорит одно и то же, не уважаю его.
    drug01
    drug01
    сегодня в 17:41
    Когда будет результат тогда и скажешь!
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