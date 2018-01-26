Карпин: «На сегодня у „Ростова“ вполне боеспособный состав»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признал, что зимний сбор в турецком Белеке помог ему лучше узнать команду:

«Не скажу, что до этого я ничего не знал о „Ростове“, который много раз видел в деле. Но получить настоящее представление о возможностях футболистов можно только в работе с ними.

В Белеке работали над закладкой базы, необходимой для будущей работы в межсезонье. Проведенное после отпуска тестирование помогло определить степень готовности каждого игрока к выполнению намеченной программы. Исходя из этого и варьировались нагрузки. И к тому, как их переносили футболисты, никаких претензий у меня нет.

Все ли из запланированного на этот сбор удалось выполнить? Пожалуй, да. Этому способствовали отличные условия и хорошая погода. Ну и, конечно, настроение ребят, для которых первый сбор обычно самый тяжелый.

На этом сборе Артур Юсупов отсутствовал, поскольку проходил реабилитацию в Италии. Ждем его на следующем. Хотя к занятиям в общей группе, по мнению врачей, он может приступить лишь на завершающем этапе подготовки.

Ожидаю ли пополнения? Никогда не говори никогда. Но на сегодня у нас вполне боеспособный состав».

Напомним, что в октябре полузащитник «Ростова» Артур Юсупов порвал крестообразные связки колена.