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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Маскерано приехал в отель «Спартака» в Испании

сегодня, 18:04

Защитник каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано приехал в отель, в котором базируется московский «Спартак» на сборе в Испании.

Напомним, что Маскерано покидает каталонский клуб. Футболист продолжит карьеру в китайском «Хебей Чайна Форчун». По неофициальным данным, трансфер аргентинца обошелся китайцам в 7 миллионов евро.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 20:20
бедный Маскерано, думал к китйцам едет а попал к пупсикам
13 RUS
13 RUS
сегодня в 20:16
Ахххааха,как соккер еще живет с такими комментаторами😁😁
Colonist
Colonist
сегодня в 19:21
Он команды, случаем не перепутал?)))
Поц
Поц
сегодня в 19:19
Новость из разряда "в 20 км от отеля Спартака проехал Лионель Месси". То есть ни о чём.
makkie
makkie
сегодня в 18:56
Новость так новость.
А где сенсация, что Маскерано хочет в Спартак перебраться? 😂
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:45
Кони с разными и тут спариваются.
cska plus
cska plus
сегодня в 18:42
Заехал посмотреть как хрюши чёрные выглядят.
fcspartak
fcspartak ответил Байкал-38
сегодня в 18:34
Байкал-38:
Заехал напоследок чисто поржать! А то столько шумов про легендарную и великую игру на Энфилде, а так в живую на "героев" посмотреть!
так то про игру на энфилде шум стоит только среди десятка диванных "героев" с соккера
PROMES
PROMES ответил Байкал-38
сегодня в 18:32
Байкал-38:
Заехал напоследок чисто поржать! А то столько шумов про легендарную и великую игру на Энфилде, а так в живую на "героев" посмотреть!
Я так понял,это у тебя и хорса-единственная шутка на двоих!!!!
mat73
mat73
сегодня в 18:26
За семь миллионов можно и самим взять его!
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 18:24
"Так должен выглядеть нормальный защитник" - акция проплаченная Федуном для своих лузеров
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:20
Заехал напоследок чисто поржать! А то столько шумов про легендарную и великую игру на Энфилде, а так в живую на "героев" посмотреть!
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 18:19
Маскерано приехал в отель «спартака» в Испании и со словами: « это вы,что-ли, 7:0 влетели?!» залился смехом
fcspartak
fcspartak
сегодня в 18:15
в отель цска приехал кто-то из белупы)))
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 18:12
Маскерано испугался, что Зенит переедет в Китай и попросил политического убежища в Спартаке?
TypXXI
TypXXI
сегодня в 18:06
Свинину бесплатно жрать выдают там что ли?
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