Маскерано приехал в отель «Спартака» в Испании

Защитник каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано приехал в отель, в котором базируется московский «Спартак» на сборе в Испании.
Напомним, что Маскерано покидает каталонский клуб. Футболист продолжит карьеру в китайском «Хебей Чайна Форчун». По неофициальным данным, трансфер аргентинца обошелся китайцам в 7 миллионов евро.
В отель Спартака приехал Маскерано. Это не шутка. Только что мимо Пилипчука прошел. pic.twitter.com/rn5NYErYjp— Telingater (@gtelingater) 26 января 2018 г.
А где сенсация, что Маскерано хочет в Спартак перебраться? 😂
А где сенсация, что Маскерано хочет в Спартак перебраться? 😂