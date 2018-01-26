Маскерано приехал в отель «Спартака» в Испании

Защитник каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано приехал в отель, в котором базируется московский «Спартак» на сборе в Испании.

Напомним, что Маскерано покидает каталонский клуб. Футболист продолжит карьеру в китайском «Хебей Чайна Форчун». По неофициальным данным, трансфер аргентинца обошелся китайцам в 7 миллионов евро.