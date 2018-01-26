«Тамбов» проведет сборы в Крымске и на Кипре

26 января «Тамбов» начал зимний сбор в Крымске. Здесь, на базе спортивного комплекса «Гигант», подопечные Андрея Талалаева пробудут до 4 февраля.

27 января команда разделится на две группы, сыграв вначале с «Афипсом», а потом с «Краснодаром-2». 3 февраля тамбовский коллектив проведет спарринг с ростовским СКА, еще один соперник может определиться позднее.

Далее команде предстоит сбор на Кипре. Здесь с 10 по 23 февраля состоятся матчи Кубка ФНЛ. «Тамбов» сыграет в одной группе с «Луч-Энергией», «Мордовией» и «Чертаново».

Напомним, что по итогам 25 туров «Тамбов» занимает 4 место в турнирной таблице ФНЛ.