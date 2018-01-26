Муса: «Сборная Нигерии рассчитывает добраться до полуфинала ЧМ-2018»

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса, который вскоре может вернуться в состав московского ЦСКА, рассказал об амбициозных планах сборной Нигерии на ЧМ-2018:

«Мы очень рады, что пробились на чемпионат мира в России, ведь преодолели сложную группу с Алжиром, Камеруном и Замбией. К счастью, мы достигли своей цели и заняли первое место.

Независимо от того, какие бы соперники нам достались, мы с большим энтузиазмом готовы сыграть на мундиале. Будем стремиться к максимуму. Нигерия не желает останавливаться на групповом этапе, мы рассчитываем добраться до четвертьфинала, а потом и до полуфинала. Почему бы и нет?»