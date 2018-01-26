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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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Муса: «Сборная Нигерии рассчитывает добраться до полуфинала ЧМ-2018»

сегодня, 18:20

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса, который вскоре может вернуться в состав московского ЦСКА, рассказал об амбициозных планах сборной Нигерии на ЧМ-2018:

«Мы очень рады, что пробились на чемпионат мира в России, ведь преодолели сложную группу с Алжиром, Камеруном и Замбией. К счастью, мы достигли своей цели и заняли первое место.

Независимо от того, какие бы соперники нам достались, мы с большим энтузиазмом готовы сыграть на мундиале. Будем стремиться к максимуму. Нигерия не желает останавливаться на групповом этапе, мы рассчитываем добраться до четвертьфинала, а потом и до полуфинала. Почему бы и нет?»

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:34
Не слабый настрой, а у нас выход из группы предел мечтаний
Казанский
Казанский ответил RDeanW
сегодня в 19:19
RDeanW:
ну а как ты хотел. раньше цска от зенита отличало наличие трофеев. теперь и те, и другие сидят с пустыми полками под золото. вот они и стали друг на друга похожи)
    RDeanW
    RDeanW ответил Казанский
    сегодня в 19:18
    Казанский:
    Совсем кони в бакланов превратились((
    ну а как ты хотел. раньше цска от зенита отличало наличие трофеев. теперь и те, и другие сидят с пустыми полками под золото. вот они и стали друг на друга похожи)
    Казанский
    Казанский ответил RDeanW
    сегодня в 19:16
    RDeanW:
    какие ответы на вопросы? там только по скрипту видосики с 0:7, баня с глушаковым и зулусы с пупсиками. всё) эта программа не предусматривает ответы на вопросы)
      RDeanW
      RDeanW ответил Казанский
      сегодня в 19:12
      Казанский:
      «Лестер» планирует выручить с продажи Мусы порядка шести миллионов евро ------------------- Далее по тексту моего коммента ниже..Зачем заставляешь меня два раза повторять?((
      какие ответы на вопросы? там только по скрипту видосики с 0:7, баня с глушаковым и зулусы с пупсиками. всё) эта программа не предусматривает ответы на вопросы)
      VIPded
      VIPded
      сегодня в 19:05
      Пора бы уж с ЦСКА начать тренироваться!
      Казанский
      Казанский ответил cska.78
      сегодня в 18:42
      cska.78:
      По словам источника, «армейцы» достигли принципиальной договоренности с футболистом и его представителем, однако продолжают переговоры с английским клубом. --------------------------------------------------------------------- Внимательнее читай и не задавай потом вопросы!
      «Лестер» планирует выручить с продажи Мусы порядка шести миллионов евро
      -------------------
      Далее по тексту моего коммента ниже..Зачем заставляешь меня два раза повторять?((
      cska.78
      cska.78 ответил Казанский
      сегодня в 18:40
      Казанский:
      После испанца Рубин спасет только распродажа туркмена. а по моему вопросу ответ будет?)))
      По словам источника, «армейцы» достигли принципиальной договоренности с футболистом и его представителем, однако продолжают переговоры с английским клубом.
      ---------------------------------------------------------------------
      Внимательнее читай и не задавай потом вопросы!
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      сегодня в 18:39
      Всё возможно, всё может быть.
      Казанский
      Казанский ответил cska.78
      сегодня в 18:38
      cska.78:
      Тебе то какая забота? Туркмен там у вас распродажу устроил, за своими долгами смотри!
      После испанца Рубин спасет только распродажа туркмена.
      а по моему вопросу ответ будет?)))
      cska.78
      cska.78 ответил Казанский
      сегодня в 18:36
      Казанский:
      Ранее стало известно, что «Лестер» планирует выручить с продажи Мусы порядка шести миллионов евро ----------------------------- Видимо большие деньги для Гинера,исходя из того,что он Мусу продал в Лестер полтора года назад за 18 млн.евро,кажется.И это не считая благотворительную помощь гос.корпорация от Россети до Оборонэкспорта...Или сам Муса не хочет в ЦСКА без Слуцкого?))
      Тебе то какая забота? Туркмен там у вас распродажу устроил, за своими долгами смотри!
      Казанский
      Казанский ответил cska.78
      сегодня в 18:35
      cska.78:
      По информации Федерального агентств ановостей, ЦСКА согласовал условия личного контракта с форвардом «Лестера» Ахмедом Мусой. По словам источника, «армейцы» достигли принципиальной договоренности с футболистом и его представителем, однако продолжают переговоры с английским клубом. Отмечается, что речь идет об аренде 25-летнего нигерийца, однако ЦСКА рассчитывает договориться с «Лестером» о сумме выкупа, чтобы иметь летом приоритетное право покупки. Ранее стало известно, что «Лестер» планирует выручить с продажи Мусы порядка шести миллионов евро. Муса уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. За московский клуб он провел 168 матчей, забил 54 гола и отдал 29 голевых передач.
      Ранее стало известно, что «Лестер» планирует выручить с продажи Мусы порядка шести миллионов евро
      -----------------------------
      Видимо большие деньги для Гинера,исходя из того,что он Мусу продал в Лестер полтора года назад за 18 млн.евро,кажется.И это не считая благотворительную помощь гос.корпорация от Россети до Оборонэкспорта...Или сам Муса не хочет в ЦСКА без Слуцкого?))
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 18:31
      Че то Муса разболтался, а в ЦСКА, как будто в рот воды набирал. Видимо в Нигерии демократия и успевает все сказать, потом то неезя будет).
      Rheinfall
      Rheinfall
      сегодня в 18:25
      чё он курит на лавке Лестера? из группы даже не выйдите )))
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 18:24
      По информации Федерального агентств ановостей, ЦСКА согласовал условия личного контракта с форвардом «Лестера» Ахмедом Мусой.

      По словам источника, «армейцы» достигли принципиальной договоренности с футболистом и его представителем, однако продолжают переговоры с английским клубом. Отмечается, что речь идет об аренде 25-летнего нигерийца, однако ЦСКА рассчитывает договориться с «Лестером» о сумме выкупа, чтобы иметь летом приоритетное право покупки.

      Ранее стало известно, что «Лестер» планирует выручить с продажи Мусы порядка шести миллионов евро. Муса уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. За московский клуб он провел 168 матчей, забил 54 гола и отдал 29 голевых передач.
      Казанский
      Казанский
      сегодня в 18:24
      Тебя,бледнолицого европейца,кони никак не дождутся когда ты до них доберешься)))
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