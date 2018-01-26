Тренер «Валенсии» поддержал Зидана

Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль поддержал наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, который находится на грани увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

«Мне кажется, бессмысленно обсуждать ценность Зидана. Это тренер, который выиграл восемь титулов за два года. В этом мире люди забывают все очень быстро. Будет несправедливо, если его отправят в отставку», - сказал Марселино.