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Тренер «Валенсии» поддержал Зидана

сегодня, 18:28

Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль поддержал наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, который находится на грани увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

«Мне кажется, бессмысленно обсуждать ценность Зидана. Это тренер, который выиграл восемь титулов за два года. В этом мире люди забывают все очень быстро. Будет несправедливо, если его отправят в отставку», - сказал Марселино.

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Все комментарии
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
сегодня в 20:25
После быстрого взлета следует тяжелое падение.
Hamman
Hamman
сегодня в 19:58
Все слухи по поводу его возможного увольнения распускают исключительно журналисты. Уверен что у Зидана и Переса уже состоялся разговор по поводу невзрачной игры команды и согласовали шаги которые следует предпринять для того чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Думаю что как минимум до конца сезона и у тренера и у его игроков есть шанс вернуть доверие руководства и болельщиков Реала...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил вячеслав остапенко
сегодня в 19:57
вячеслав остапенко:
Я думаю тренер Валенсии правильно поддержал Зидана
Остапенко всегда правильно думает,как наш Апсни.Зидана на самом деле жалко,его скорее всего уволит Перес после поражение от ПСЖ.
Зидан скорее всего перейдет в Осасуну и сделает его грандом а Реал будет бороться за выживание.
Nazi
Nazi
сегодня в 19:31
Пожалуйста, не надо заступаться и тем более жалеть самого успешного человека в истории футбола :)

Он сам как нибудь справиться. Как никак марселец. А там не каждый выживет. Как никак один из лучших игроков в истории футбола (по мне так лучший если судить по универсальности и качеству, подразумевается что он мог на поле все и с обеих ног при том), и что самое прикольное один из лучших тренеров в мире, который выиграл все и вся и никто даже близко не может замахнуться на такое :)

Нашли кого жалеть. Если судить по Ницше, так это и есть сверхчеловек :)

Сверхчеловека они жалеют какой то неведомый тренер и соккеровские профессора диванные :) Вот грызут семечки и жалеют бедного Зизунчика :)))

Жду не дождусь Зизу в Париже!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:18
Это сейчас был намёк на договорняк? Все прочат увольнение после игры с Валенсией, неужели Тораль хочет пожалеть Зидана?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:15
Я думаю тренер Валенсии правильно поддержал Зидана
kamilchik
kamilchik
сегодня в 19:08
Ценим! Ждем возвращения!
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