Тренер «Валенсии» поддержал Зидана

Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль поддержал наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, который находится на грани увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.
«Мне кажется, бессмысленно обсуждать ценность Зидана. Это тренер, который выиграл восемь титулов за два года. В этом мире люди забывают все очень быстро. Будет несправедливо, если его отправят в отставку», - сказал Марселино.
Зидан скорее всего перейдет в Осасуну и сделает его грандом а Реал будет бороться за выживание.
Зидан скорее всего перейдет в Осасуну и сделает его грандом а Реал будет бороться за выживание.
Он сам как нибудь справиться. Как никак марселец. А там не каждый выживет. Как никак один из лучших игроков в истории футбола (по мне так лучший если судить по универсальности и качеству, подразумевается что он мог на поле все и с обеих ног при том), и что самое прикольное один из лучших тренеров в мире, который выиграл все и вся и никто даже близко не может замахнуться на такое :)
Нашли кого жалеть. Если судить по Ницше, так это и есть сверхчеловек :)
Сверхчеловека они жалеют какой то неведомый тренер и соккеровские профессора диванные :) Вот грызут семечки и жалеют бедного Зизунчика :)))
Жду не дождусь Зизу в Париже!
Он сам как нибудь справиться. Как никак марселец. А там не каждый выживет. Как никак один из лучших игроков в истории футбола (по мне так лучший если судить по универсальности и качеству, подразумевается что он мог на поле все и с обеих ног при том), и что самое прикольное один из лучших тренеров в мире, который выиграл все и вся и никто даже близко не может замахнуться на такое :)
Нашли кого жалеть. Если судить по Ницше, так это и есть сверхчеловек :)
Сверхчеловека они жалеют какой то неведомый тренер и соккеровские профессора диванные :) Вот грызут семечки и жалеют бедного Зизунчика :)))
Жду не дождусь Зизу в Париже!