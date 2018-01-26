Гвардиола: «К совершенству приблизиться невозможно»

«Манчестер Сити» с трудом, но все же вышел в финал Кубка Лиги. Пока команда сохраняет шансы на победу во всех турнирах, однако наставник «горожан» Хосеп Гвардиола не считает, что его команда показывает идеальный футбол:

«К совершенству приблизиться невозможно. Если считаешь, что в ближайшие три года у тебя все будет хорошо, ты ошибаешься.

Сейчас игроков, не имеющих регулярной игровой практики, их положение устраивает, но уже в следующем сезоне они могут захотеть уйти. Подобные вопросы приходится разрешать каждый год.

Отаменди, Фернандиньо и Де Брюйне продлили свои контракты, и мы очень, очень рады тому, что они останутся с нами в будущем. Это лучшие новости за последние недели».