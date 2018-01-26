Месси: «Не стану возражать, если тренер меня заменит»

Лионель Месси помог «Барселоне» одолеть «Эспаньол» в Кубке Испании и продолжает демонстрировать впечатляющую форму. Впрочем, аргентинец не станет возражать, если наставник «блаугранас» Эрнесто Вальверде примет решение не включать его в состав на какую-либо игру:

«Решать тренеру. Я часто с ним общаюсь и не стану возражать, если меня заменят. Того же мнения и остальные игроки.

К счастью, все у нас сложилось хорошо, и мы прошли непростое испытание в матче с „Эспаньолом“. Мы довольны тем, как все складывается, хотя впереди еще много матчей.

Команда стала сильнее в обороне и приобрела очень талантливых игроков, которые решили проблему. Мы рады, что в „Барселону“ перешли Коутиньо и Мина».