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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
22:30 19’ Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М---
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарФонбет1.883.44.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:3 Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 4’ Логотип футбольный клуб ДижонДижон 0:0 Логотип футбольный клуб РеннРеннФонбет2.653.252.65
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Месси: «Не стану возражать, если тренер меня заменит»

сегодня, 20:18

Лионель Месси помог «Барселоне» одолеть «Эспаньол» в Кубке Испании и продолжает демонстрировать впечатляющую форму. Впрочем, аргентинец не станет возражать, если наставник «блаугранас» Эрнесто Вальверде примет решение не включать его в состав на какую-либо игру:

«Решать тренеру. Я часто с ним общаюсь и не стану возражать, если меня заменят. Того же мнения и остальные игроки.

К счастью, все у нас сложилось хорошо, и мы прошли непростое испытание в матче с „Эспаньолом“. Мы довольны тем, как все складывается, хотя впереди еще много матчей.

Команда стала сильнее в обороне и приобрела очень талантливых игроков, которые решили проблему. Мы рады, что в „Барселону“ перешли Коутиньо и Мина». 

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Все комментарии
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 22:22
Оно и понятно. Контракт подписан, бабки капают. Можно и вообще уже не играть как в сборной. Аха-ха)
13 RUS
13 RUS
сегодня в 22:22
Месси и в правду мужик,а кристианка только ноет
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил susanin ultrazenith
сегодня в 22:18
susanin ultrazenith:
На данный момент Месси - лучший игрок мира! На втором месте - Луис Суарес!
На втором месте Тер-Штеген,Суарес на третьем-пятом.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 22:08
На данный момент Месси - лучший игрок мира!
На втором месте - Луис Суарес!
RDeanW
RDeanW
сегодня в 21:57
если тренер заменит месси, на следующий день месси заменит тренера
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 21:54
А если заменит не один раз,и не два-три?
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил калач
сегодня в 21:47
калач:
Месси мужик. Хотел бы я видеть рожу Кристины когда его заменят
Месси тоже ревностно относился к собственным заменам до последнего времени.
Любит играть все 90 минут.
Стареет,к сожалению.
kust07
kust07
сегодня в 21:47
Месси подустал малехо,вот и не против,чтоб его заменили
калач
калач
сегодня в 21:38
Месси мужик. Хотел бы я видеть рожу Кристины когда его заменят
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 21:37
Это в Реале заведено материть тренера при замене. Зидан тогда упал в моих глазах! То за что он в финале ЧМ2006 Матерацци боднул, тем самым подставив страну, в ситуации с Кри он ещё и оправдывать его стал, типа устал парень и на нервах. Зидан стал хуже относится к сестре и матери? А ведь Кри про них говорил в нехорошем свете.
311
311
сегодня в 21:36
Да да, тренер! Тренер в клубе просто как реквизит. Это давно ясно, что все они подстилаются под Месси. Так что правильнее было бы, что Месси не будет возражать, если заменит себя сам!)
barcafan1990
barcafan1990 ответил Заратустра
сегодня в 21:25
Заратустра:
Гном ленивый пешеход. Он был бы рад возможности доить барсю и вообще не выходить на поле.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 21:21
    Красавчик как всегда)) ты же не человек-шампунь с Мадрида которая обижается когда ее меняют. Хотя если Месси и поменяют то для того чтобы беречь его для важных игр.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Дмитрий Аександров
    сегодня в 21:01
    Дмитрий Аександров:
    Месси может себе позволить такие высказывания. Он ведущий игрок и любой тренер будет с ним советоваться.
    Как начальник с бригадиром)
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 20:49
    Игрок не может стоять выше тренера! Тогда пребывание тренера в клубе бессмысленно
    TypXXI
    TypXXI
    сегодня в 20:47
    Месси не кристина какая то там.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 20:39
    Месси может себе позволить такие высказывания.
    Он ведущий игрок и любой тренер будет с ним советоваться.
    alex1990for
    alex1990for ответил Заратустра
    сегодня в 20:39
    Заратустра:
    Гном ленивый пешеход. Он был бы рад возможности доить барсю и вообще не выходить на поле.
      Apsny
      Apsny
      сегодня в 20:37
      Дылда мадритская скоро повесится из-за возможного трансфера Неймара.
      Заратустра
      Заратустра
      сегодня в 20:35
      Гном ленивый пешеход. Он был бы рад возможности доить барсю и вообще не выходить на поле.
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff
      сегодня в 20:27
      Ничего лишнего не сказано.
      No problem
      No problem
      сегодня в 20:24
      Ложка на готове.
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 20:21
      да я видел как вальверде скромно руку тянул в вверх у бровки... спрашивая разрешения дать указание игрокам на поле у самого солнцеликого)))
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