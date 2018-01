Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и лучший игрок сборной Англии в 2017 году Харри Кейн ждет второго ребенка. Об этом футболист сообщил в твиттере:

«Наша восхитительная Айви готовится стать старшей сестрой! Нас ждут захватывающие времена!»

Our beautiful Ivy is going to be a big sister! 😍💚😘 Exciting times ahead! 👶🏼 @KateGoodlandx #bigsister #pregnant #family pic.twitter.com/f9Z00sAUcN