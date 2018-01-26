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Карпин: «Смолов не затерялся бы в Европе»

сегодня, 21:43

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу будущего нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Важно, какие цели в своей карьере он преследует. Если хочет проверить себя в чемпионате, чей уровень выше российского, доказать самому себе, что способен на большее, то однозначно надо рисковать. Но при этом необходимо учитывать, какой клуб его приглашает. Думаю, Федор не затерялся бы ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии», - сказал Карпин.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 22:33
Нужно подтверждение от волеры.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 22:23
Вся страна уже знает об этом,только Федя все тянет и тянет...
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11 ответил Igo0rek
сегодня в 22:16
ну вот - уже интересней, а то банальщина в стиле "а чего добился ты" и "в жизни ты бы мне такого не сказал" уже поднадоела)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:13
В Сан-Морино точно бы не затерялся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:12
У Феди походу 3 варианта....
1.Вест Хэм - сильный чемпионат...возможность заявить о себе на Западе...но без гарантии участия в еврокубках...и не секрет что Вест Хэм не предел фединых желаний......
2.Остаться в Краснодаре - не менять что либо до ЧМ....на котором есть возможность поярчить и уехать в клуб посильней Вест Хема...
3.Зенит - обрушить на себя весь гнев промосковской прессы....но обрести гарантированную финансовую и игровую стабильность...

Не смотря на клубные симпатии я бы не взялся советовать Фёдору в данном вопросе.....Время идёт а он ещё не принял своего мужского решения...или принял но не озвучивает по ряду причин....Если я правильно понимаю период дозаявок в еврокубки заканчивается 1 февраля...через 4 дня....пора бы парню определиться....

PS Я категорически против отъезда ведущих игроков Лиги в другие чемпионаты.....буть то Смолов,Фернандеш,Промес или Головин...либо кто другой...
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11 ответил Igo0rek
сегодня в 22:09
Igo0rek:
Ты мне напоминаешь девчонку. Городишь своим языком всякую ересь, но за слова не несешь никакой ответственности. Когда сидишь один в своей комнатушке, вот тут у тебя полный полет мыслей, можешь говорить что угодно. А на деле ты скромно молчишь опустив взгляд и ничего не сможешь сделать. Придет кто-то сильный и дерзкий, как угодно выскажется про тебя и твою семью, а ты будешь стоять и хавать. У тебя не хватит духа ответить. Это правда жизни. xD
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 22:09
    Валера на следующий год езжай в Испанию и Федю заодно прихватишь!
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 22:06
    Ты лучше занимайся подготовкой "Ростова", а Федины косточки перебирать и без тебя есть кому...Да и воще на Дону больше уважают тех кто меньше языком треплет, а больше дела делает...
    Shamil79
    Shamil79
    сегодня в 22:01
    ...тем самым ослабить Краснодар...т.е. конкурента. Свои хорошие игроки пусть у нас играют!!!!
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 22:01
    Ryan Giggs 11:
    непременно
      Ryan Giggs 11
      Ryan Giggs 11 ответил Igo0rek
      сегодня в 21:57
      Igo0rek:
      Иди скажи ему это в лицо, герой интернетного пространства...
      непременно
      Олeневод
      Олeневод
      сегодня в 21:56
      Лучше бы до ЧМ играл в Краснодаре , игровая практика гарантирована , а если на ЧМ себя покажет может серьёзные клубы заинтересуются типа Боруссии
      Igo0rek
      Igo0rek ответил Ryan Giggs 11
      сегодня в 21:55
        Морозовский
        Морозовский ответил Jeck Denielse
        сегодня в 21:55
        Jeck Denielse:
        «На данный момент у «Краснодара» есть одно конкретное предложение. Это «Вест Хэм», все об этом знают. Сумма, которую «Вест Хэм» предлагает за Смолова, равна 11 миллионам фунтов. Клуб готов это предложение принять, последнее слово – за Федором Смоловым. Он сейчас думает..... 2018 © 6
        Он не думает, он боится...
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответил Морозовский
        сегодня в 21:52
        Морозовский:
        А какой клуб его приглашает официально?
        «На данный момент у «Краснодара» есть одно конкретное предложение. Это «Вест Хэм», все об этом знают. Сумма, которую «Вест Хэм» предлагает за Смолова, равна 11 миллионам фунтов.

        Клуб готов это предложение принять, последнее слово – за Федором Смоловым. Он сейчас думает.....
        2018 © 6
        Igo0rek
        Igo0rek
        сегодня в 21:51
        Если реально есть предложение на руках и Смолов не перейдет, то это жалкая и непростительная слабость!

        Как говорил мой тренер по смешанным единоборствам: "Не так страшно проиграть, как проявить слабость перед сложностями, которые стоят между тобой и твоей целью".

        Сидеть на насиженном месте, в зоне комфорта с хорошей зарплатой и не попробовать себя на более высоком уровне... это кощунство!!!!! Вот почему в России нет футбола! Его просто НЕТ!
        drug01
        drug01
        сегодня в 21:50
        Пока одни слова....
        Морозовский
        Морозовский
        сегодня в 21:44
        А какой клуб его приглашает официально?
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