Карпин: «Смолов не затерялся бы в Европе»

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу будущего нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
«Важно, какие цели в своей карьере он преследует. Если хочет проверить себя в чемпионате, чей уровень выше российского, доказать самому себе, что способен на большее, то однозначно надо рисковать. Но при этом необходимо учитывать, какой клуб его приглашает. Думаю, Федор не затерялся бы ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии», - сказал Карпин.
1.Вест Хэм - сильный чемпионат...возможность заявить о себе на Западе...но без гарантии участия в еврокубках...и не секрет что Вест Хэм не предел фединых желаний......
2.Остаться в Краснодаре - не менять что либо до ЧМ....на котором есть возможность поярчить и уехать в клуб посильней Вест Хема...
3.Зенит - обрушить на себя весь гнев промосковской прессы....но обрести гарантированную финансовую и игровую стабильность...
Не смотря на клубные симпатии я бы не взялся советовать Фёдору в данном вопросе.....Время идёт а он ещё не принял своего мужского решения...или принял но не озвучивает по ряду причин....Если я правильно понимаю период дозаявок в еврокубки заканчивается 1 февраля...через 4 дня....пора бы парню определиться....
PS Я категорически против отъезда ведущих игроков Лиги в другие чемпионаты.....буть то Смолов,Фернандеш,Промес или Головин...либо кто другой...
1.Вест Хэм - сильный чемпионат...возможность заявить о себе на Западе...но без гарантии участия в еврокубках...и не секрет что Вест Хэм не предел фединых желаний......
2.Остаться в Краснодаре - не менять что либо до ЧМ....на котором есть возможность поярчить и уехать в клуб посильней Вест Хема...
3.Зенит - обрушить на себя весь гнев промосковской прессы....но обрести гарантированную финансовую и игровую стабильность...
Не смотря на клубные симпатии я бы не взялся советовать Фёдору в данном вопросе.....Время идёт а он ещё не принял своего мужского решения...или принял но не озвучивает по ряду причин....Если я правильно понимаю период дозаявок в еврокубки заканчивается 1 февраля...через 4 дня....пора бы парню определиться....
PS Я категорически против отъезда ведущих игроков Лиги в другие чемпионаты.....буть то Смолов,Фернандеш,Промес или Головин...либо кто другой...
и х... его знает кто там ло. по жизни а кто морально пострадал при занятиях постельной борьбой от своего тренера)
и х... его знает кто там ло. по жизни а кто морально пострадал при занятиях постельной борьбой от своего тренера)
Клуб готов это предложение принять, последнее слово – за Федором Смоловым. Он сейчас думает.....
2018 © 6
Клуб готов это предложение принять, последнее слово – за Федором Смоловым. Он сейчас думает.....
2018 © 6
Как говорил мой тренер по смешанным единоборствам: "Не так страшно проиграть, как проявить слабость перед сложностями, которые стоят между тобой и твоей целью".
Сидеть на насиженном месте, в зоне комфорта с хорошей зарплатой и не попробовать себя на более высоком уровне... это кощунство!!!!! Вот почему в России нет футбола! Его просто НЕТ!
Как говорил мой тренер по смешанным единоборствам: "Не так страшно проиграть, как проявить слабость перед сложностями, которые стоят между тобой и твоей целью".
Сидеть на насиженном месте, в зоне комфорта с хорошей зарплатой и не попробовать себя на более высоком уровне... это кощунство!!!!! Вот почему в России нет футбола! Его просто НЕТ!