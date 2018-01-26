Карпин: «Смолов не затерялся бы в Европе»

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу будущего нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Важно, какие цели в своей карьере он преследует. Если хочет проверить себя в чемпионате, чей уровень выше российского, доказать самому себе, что способен на большее, то однозначно надо рисковать. Но при этом необходимо учитывать, какой клуб его приглашает. Думаю, Федор не затерялся бы ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии», - сказал Карпин.