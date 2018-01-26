Аренда форварда «Аталанты» сорвалась из-за использования программы-переводчика

Курьезный эпизод привел к срыву сделки между «Аталантой» и эквадорским «Индепендьенте». Нападающий итальянского коллектива Брайан Кабесас должен был вернуться в свой родной клуб и провести в нем остаток сезона, однако представители двух сторон разговаривали на разных языках и не могли понять друг друга. Пришлось использовать программу-переводчик.

Таким образом перевели весь контракт, но ошибку заметили слишком поздно. Программа буквально перевела с испанского языка фамилию «Cabezas» как «Головы». Контракт был признан недействительным и его аннулировали.

Отметим, что Кабесаса сперва должен был арендовать «Панатинаикос», но греческий клуб не смог себе позволить этой сделки из-за финансовых проблем.

В январе «Аталанта» также отдала в аренду своего полузащитника Ясмина Куртича.