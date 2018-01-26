Хайнкес: «Видаль — серьезный игрок, хотя иногда приходится ему об этом напоминать»

Полузащитник Артуро Видаль может покинуть «Баварию», но не раньше лета. Об этом говорил и сам чилиец, а сегодня возможное расставание прокомментировал главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес:

«У него действующий контракт до 2019 года, и сейчас Артуро показывает очень неплохой футбол. Посмотрите второй тайм в его исполнении против „Вердера“, тогда поймете, какого класса этот футболист. У него также немалый опыт и на международной арене.

Считаю его очень серьезным игроком. Он всегда рядом, когда ты в нем нуждаешься, хотя иногда приходится ему напоминать, что он серьезный футболист. В конечном итоге клуб и игрок должны решить, что делать дальше».