Венгер: «Почеттино ввели в заблуждение. Я вовсе не имел в виду „Тоттенхэм“»

Наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино зацепили слова главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который на волне выхода в финал Кубка Лиги упрекнул журналистов в том, что те «восхваляют команды, которые не играли в финале 25 лет», намекая на «шпор» и «Ливерпуль», которые с 2008 года имеют на своем счету лишь 2 трофея на двоих. Французский специалист уверен, что аргентинец неправильно его понял:

«Я ни о ком конкретном не говорил, просто пожаловался на то, что мы всегда оказываемся в „горячей точке“. Именно поэтому ситуация меня огорчила, ведь я вовсе не имел в виду „Тоттенхэм“, даже не думал о нем. Это просто пример.

Я работаю здесь уже 20 лет, уважаю прессу и отвечаю за свои слова. Но не хочу отвечать за то, что я не говорил. Почеттино ввели в заблуждение. Он сказал, что мне лучше сосредоточиться на „Арсенале“. Он прав, так я и поступлю».