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Эррера: «Санчес может играть на любой позиции. Потрясающий футболист»

сегодня, 01:15
ЙовилЛоготип футбольный клуб Йовил0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал победу над «Йовилом» в 1/16 финала Кубка Англии (4:0), высоко оценив игру новичка МЮ Алексиса Санчеса, отдавшего испанцу голевую передачу:

«Нам пришлось изрядно потрудиться. Такого результата было не так просто достичь. Страсть, которую соперники вкладывали в каждый эпизод матча, усложнила нам игру, но и мы отнеслись ко всему очень серьёзно.

Алексис Санчес может играть на любой позиции. Потрясающий футболист, который демонстрирует огромное желание, борется за каждый мяч. Он настоящая звезда. Это невероятно, что он играет за нашу команду».

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Все комментарии
Влад Бабаев
Влад Бабаев
сегодня в 01:29
Андер Эррера просто мастер. С детства за ним слежу. Ни одного комментария не пропустил.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 01:21
Играли кстати плохо!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 01:21
В Барселоне диктатор Месси его многому научил.
Но после Алексис был изгнан за некомандность.
В Арсенале та же история.
В МЮ наладится.Там все условия
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