Эррера: «Санчес может играть на любой позиции. Потрясающий футболист»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал победу над «Йовилом» в 1/16 финала Кубка Англии (4:0), высоко оценив игру новичка МЮ Алексиса Санчеса, отдавшего испанцу голевую передачу:

«Нам пришлось изрядно потрудиться. Такого результата было не так просто достичь. Страсть, которую соперники вкладывали в каждый эпизод матча, усложнила нам игру, но и мы отнеслись ко всему очень серьёзно.

Алексис Санчес может играть на любой позиции. Потрясающий футболист, который демонстрирует огромное желание, борется за каждый мяч. Он настоящая звезда. Это невероятно, что он играет за нашу команду».