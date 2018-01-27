«Аланьяспор» взял в аренду полузащитника «Бенфики» Филипе Аугусто

Опорный полузащитник «Бенфики» Филипе Аугусто отправился в полуторагодичную аренду в «Аланьяспор».
В текущем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 8 матчах чемпионата Португалии (5 – в стартовом составе) и отличился результативной передачей. Также хавбек сыграл в 3 матчах Лиги чемпионов. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, недавно «Бенфику» на правах аренды покинул защитник Лисандро Лопес. Он будет выступать за «Интер».
🖊️ Filipe Augusto 1.5 yıllığına Aytemiz Alanyasporumuzda!https://t.co/vA58YV4r6s pic.twitter.com/d4Mii8NHal— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 25 января 2018 г.