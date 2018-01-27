Роша: «Цель „Спартака“ – победа во всех турнирах, но Лига Европы важнее»

Нападающий «Спартака» Педро Роша в беседе с бразильскими журналистами отметил, что красно-белые настроены взять максимум возможных трофеев, но приоритетной является победа в Лиге Европы:

«Наша цель – победа во всех турнирах, но Лига Европы важнее. У нас впереди „Атлетик“, и мы готовимся к этой встрече. Делаем всё, чтобы подойти к игре сильными. Что касается РФПЛ, то у нас ещё есть возможность догнать „Локомотив“. Хотя у соперника сейчас хорошая команда и нам придётся очень постараться. Если Бог будет благоволить, то мы закончим этот чемпионат так, как хотим».