Клопп: «„Ливерпуль“ не собирается подписывать кого-то ещё, но это не точно»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп уклончиво ответил на вопрос о том, следует ли ждать от клуба новых трансферов в январе:

«На самом деле мы не собираемся кого-то ещё подписывать. Но должен ли я говорить стопроцентное нет? Это убьёт все слухи, а я не хочу этого делать. Так что давайте насладимся ими оставшиеся несколько дней.

Я не могу забыть о потребностях команды. У нас впереди много матчей. Что мне не нравится в зимнем трансферном окне, так это то, что часто кажется, словно сезон уже окончен, и те футболисты, что не играли в первой части сезона, не понадобятся нам и во второй его половине. Но нет, клуб должен планировать всё на целый год, и именно это мы и сделали».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проявлял интерес к хавбеку «Пари Сен-Жермен» Хавьеру Пасторе, но тот отказал «мерсисайдцам» ради летнего трансфера в «Интер».