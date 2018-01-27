Клопп: «Венгер 3 раза брал Кубок Англии за последние 4 года, но разве люди это оценили?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 4-го раунда Кубка Англии против «Вест Бромвича» высказался по поводу значимости этого трофея:

«Кубок Англии – это шанс для нас, это возможность, это большой турнир. Конечно, каждый сам решает, насколько он важен или нет. Знаю, что Арсен Венгер выиграл три из последних четырёх Кубков, но разве люди это оценили? Я в этом не уверен.

Речь о том, насколько этот турнир важен для нас и наших болельщиков. Это было бы отличным достижением, но впереди долгий путь, и пока что он не выглядел простым: сначала мы играли с „Эвертоном“, теперь нам достался „Вест Бромвич“. Так что нам приходится преодолевать большие преграды».