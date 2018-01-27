Обухов: «Рад, что оказался в таком сильном клубе, как „Арсенал“»

Новичок «Арсенала» Игорь Обухов прокомментировал свой переход в тульский клуб. Напомним, «Арсенал» арендовал 20-летнего вратаря у «Зенита» до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

«Спасибо за поздравления. Эмоции самые положительные. Рад, что оказался в таком сильном клубе, как „Арсенал“. У меня большое желание показать всё, на что способен. Буду доказывать состоятельность на каждой тренировке.

Об интересе со стороны Тулы узнал в ноябре от агента. Сильно голову не забивал, потому что поначалу конкретики не было. Но в любом случае я старался больше работать, чтобы доказать, что интерес клуба РФПЛ не случаен. До этого я играл в ФНЛ за „Тюмень“. Понятно, что уровень в „Арсенале“ более серьёзный, здесь мастеровитее футболисты, соответственно и более высокие требования. А приняли меня в новой команде хорошо.

Что касается того, что за место Габулова будут бороться четыре вратаря, конкуренция была, есть и будет. Это нормально. Главное, чтобы среди коллег по цеху был здоровый микроклимат, чтобы мы всегда понимали друг друга с полуслова. У нас в этом плане нет проблем».