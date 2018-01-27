Парлор: «Удивлен, что Марез до сих пор остается в „Лестере“»

Бывший футболист «Арсенала» Рэй Парлор советует нападающему «Лестера» Рияду Марезу побыстрее определиться со своим новым клубом:

«Марез подошел бы многим командам. Удивлен, что он до сих пор остается в „Лестере“, ведь Рияд превосходно выступал, просто превосходно. Был период, когда он утратил былые кондиции, но сейчас вернул свою лучшую форму. Это тот самый Марез, который выиграл для „Лестера“ чемпионат. Он и Джейми Варди.