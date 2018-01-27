«Эвертон» не хочет продавать Сандро Рамиреса

По данным источника, руководство «Эвертона» не собирается продавать нападающего своей команды Сандро Рамиреса, несмотря на множество слухов.



Сообщается, что «ириски» предпочитают отдать 22-летнего футболиста в аренду, а не расставаться с ним навсегда. Рамирес попал в немилость у главного тренера английского клуба Сэма Эллардайса, стал получать меньше игровой практики, и хочет покинуть команду. Отмечается, что «Эвертон» планирует отдать Сандро в аренду в «Валенсию», но продавать игрока не собирается.