Конте теряет сон из-за проблем «Челси»

«Челси» уступил «Арсеналу» в полуфинале Кубка Лиги, и наставник «синих» Антонио Конте очень переживает по этому поводу:

«Непросто принять поражение, но вы же знаете, что я живу ради этого клуба, очень его люблю и работаю с большой страстью. По этой причине я порой не сплю по ночам, пытаюсь справиться с тяжелыми ситуациями.

Стараюсь выкладываться на полную ради команды, игроков и болельщиков. Играть раз в три дня непросто. Нужно надеяться, что все наши футболисты останутся в строю».