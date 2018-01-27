Стржалковский: «Результаты „Динамо“ могли бы быть и лучше»

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что менеджменту московского клуба необходимо время, чтобы реализовать собственные амбиции.



«Результаты команды могли бы быть и лучше, конечно, в данном случае как болельщик говорю. Поймите, я не стремлюсь заменить собой менеджмент футбольного клуба, там есть кому работать, и это компетентные люди - Муравьев, Смертин, но им надо дать время для того, чтобы реализовать свои идеи и замыслы.



В этом сезоне нет цели попасть в еврокубки. Но в дальнейшем менеджмент клуба работает и над этим вопросом, с этим связано подписание контрактов с ведущими игроками - Кириллом Панченко, Самба Соу, Александром Ташаевым, а также приобретение новых.



По-моему, игровые результаты клуба немного улучшились после того, как главным тренером был назначен Дмитрий Валерьевич Хохлов. Лично меня радует, что Хохлов - абсолютно динамовский человек, имеет опыт работы с молодежной командой, ориентируется на молодежь, реалист по своему духу».