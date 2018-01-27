Стржалковский: «Результаты „Динамо“ могли бы быть и лучше»

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что менеджменту московского клуба необходимо время, чтобы реализовать собственные амбиции.
«Результаты команды могли бы быть и лучше, конечно, в данном случае как болельщик говорю. Поймите, я не стремлюсь заменить собой менеджмент футбольного клуба, там есть кому работать, и это компетентные люди - Муравьев, Смертин, но им надо дать время для того, чтобы реализовать свои идеи и замыслы.
В этом сезоне нет цели попасть в еврокубки. Но в дальнейшем менеджмент клуба работает и над этим вопросом, с этим связано подписание контрактов с ведущими игроками - Кириллом Панченко, Самба Соу, Александром Ташаевым, а также приобретение новых.
По-моему, игровые результаты клуба немного улучшились после того, как главным тренером был назначен Дмитрий Валерьевич Хохлов. Лично меня радует, что Хохлов - абсолютно динамовский человек, имеет опыт работы с молодежной командой, ориентируется на молодежь, реалист по своему духу».
Будет смешно, если он "разведет" клуб на деньги, ВТБ тогда точно уйдет.
Будет смешно, если он "разведет" клуб на деньги, ВТБ тогда точно уйдет.