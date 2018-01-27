Гунько про Давыдова: «Надо ставить максимальные задачи, проходить через все сложности»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько рассказал про перспективы нападающего своей команды Дениса Давыдова.

«Он должен себя сам увидеть в первой команде. И для этого работать, работать и ещё раз работать… Я очень хорошо знаю его сильные качества, как и недостатки. Так что только его реальная, внутренняя самооценка может помочь. Оценить себя, какой он в данный момент. Не когда-то давно, года два назад, скажем, а именно сейчас. Я считаю, что наша задача вывести этого игрока на качественный уровень, на тот, на котором он когда-то был. И идти дальше, дальше, дальше…

Только сильный характером, волевой и работоспособный игрок может сделать это. Всё правильно. Только эти качества могут вынести его туда – в первую команду. Можно быть талантливым, но бесхарактерным и тогда все плохо: тренеры меня там не видят, я никому там не нужен. Но есть примеры Тимофеева, Кутепова, которые закрепились в первой команде. Просто надо ставить максимальные задачи, проходить через все сложности, развиваться».



Ранее сообщалось, что Денис Давыдов может перейти на правах аренды в другой клуб этой зимой.