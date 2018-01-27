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Почеттино призывает игроков «Тоттенхэма» выйти из зоны комфорта

27 января 2018, 11:02

Наставник „Тоттенхэма“ Маурисио Почеттино отметил важность арендных соглашений для игроков его команды:

«Нам важно, чтобы игроки получали новый опыт. „Тоттенхэм“ — прекрасное место для молодежи, не каждый клуб может этим похвастаться и предоставить то, что предоставляем мы. У нас великолепные, роскошные условия, которые облегчают жизнь. Но человек слишком просто привыкает к комфорту, перестает рисковать. Игрокам нужно понять, что реальная жизнь совсем не похожа на то, что предлагаем мы.

Иногда тяжело воплотить в реальность свои мечты, потому что для этого необходимо страдать. Нужно биться ради мечты, ради собственного будущего.

Если приезжаешь из Франции, как Н'Куду, и „Тоттенхэм“ обеспечивает тебя всем необходимым, ты чувствуешь себя комфортно и счастливо. Это может сбить с толку, ведь ты еще недостаточно созрел. Ты молод и думаешь: „О, это же футбол в Премьер-Лиге! Должно быть, здесь просто, не так ли?“ Окей, тогда выходи на поле и борись. Борись за свое место».

Напомним, что в январе хавбек «шпор» Жорж-Кевин Н'Куду Мбида отправился в аренду в «Бернли».

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Все комментарии
DXTK
DXTK
27 января 2018 в 14:49
Почет такой" ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА"
owl_fake
owl_fake
27 января 2018 в 13:50
Почеттино - это всерьёз и надолго.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 января 2018 в 13:08
Психолог блин
Гость
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