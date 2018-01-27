Лэмпард: «В прошлом сезоне мы уже видели, что бывает, когда „Челси“ не испытывает проблем»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил, чего не хватает лондонской команде в этом сезоне.



«„Челси“ сейчас переживает такой момент, когда команда нуждается в опытных игроках. Нет ничего зазорного в том, чтобы собрать всех вместе и напомнить о том, за что команда борется.



Клубу действительно необходимо сплотиться, стать единым механизмом. У Конте есть классные игроки, команда обладает духом победителя.



В прошлом сезоне мы уже видели, что бывает, когда „Челси“ не испытывает проблем».



В данный момент «Челси» занимает 3 строчку в таблице АПЛ, команда отстает от первого места на 15 очков.



Ранее были разговоры, что главный тренер «Челси» Антонио Конте покинет клуб летом.