Хендерсон уверен, что игрокам «Ливерпуля» нельзя поддаваться эмоциям после поражений

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон уверен, что его команда сделает правильные выводы после поражения от «Суонси» в 24-м туре АПЛ, которое прервало 18-матчевую беспроигрышную серию мерсисайдцев:

«Команды, которые хотят всегда быть успешными, должны правильно реагировать. Если вспомнить прошлый сезон, мы временами спотыкались, но затем вставали на ноги, как и в этом сезоне. Думаю, это может стать отличительной чертой команды. Атмосфера в раздевалке доказала, что мы не сдаемся после поражений.

Как игрокам нам не чуждо ощущение разочарования, которое после поражений испытывают и болельщики, еще сильнее огорчает, когда упускаем хорошие возможности. Мы чувствуем те же эмоции, но разница в том, что мы несем ответственность за результат, и лишь от нас зависит, сумеет ли команда исправить положение».