Ширер: «Санчес был лучшим игроком „Манчестер Юнайтед“ в матче с „Йовилом“»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер остался под впечатлением от игры новичка «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Йовилом»:

«Он может быть полностью довольным своей работой. Считаю, что Санчес был лучшим игроком „Манчестер Юнайтед“. Многие моменты команды создавал именно он.

Фанаты „красных дьяволов“ его полюбят за стремление победить, самоотдачу, огонь в глазах и характер. Одноклубникам он также придется по душе. Раньше Моуриньо чего-то не хватало в атакующей линии, но теперь здесь все хорошо».