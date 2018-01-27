Парлор: «С Санчесом у МЮ будет больше шансов на победу в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник «Арсенала» Рэй Парлор высоко оценивает способности бывшего нападающего «канониров» Алексиса Санчеса, перешедшего в «Манчестер Юнайтед»:

«Иногда Санчеса приходится силой тащить с тренировочного поля. Он всегда готов играть и не хочет пропустить ни одной игры.

Нельзя все время полагаться на Ромелу Лукаку. Если бельгиец не сможет показать качественной игры, теперь за его спиной будет еще один футболист, способный забивать голы.

Возможно, Алексис будет более эффективным, чем окружающие его одноклубники. Он может провести блестящий сезон. Видимо, именно по этой причине он хотел заключить сделку как можно быстрее. Теперь у манкунианцев будет больше шансов на победу в Лиге чемпионов».