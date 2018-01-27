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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 16’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
22:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет10.55.11.3
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Парлор: «С Санчесом у МЮ будет больше шансов на победу в Лиге чемпионов»

сегодня, 14:40

Бывший полузащитник «Арсенала» Рэй Парлор высоко оценивает способности бывшего нападающего «канониров» Алексиса Санчеса, перешедшего в «Манчестер Юнайтед»:

«Иногда Санчеса приходится силой тащить с тренировочного поля. Он всегда готов играть и не хочет пропустить ни одной игры.

Нельзя все время полагаться на Ромелу Лукаку. Если бельгиец не сможет показать качественной игры, теперь за его спиной будет еще один футболист, способный забивать голы.

Возможно, Алексис будет более эффективным, чем окружающие его одноклубники. Он может провести блестящий сезон. Видимо, именно по этой причине он хотел заключить сделку как можно быстрее. Теперь у манкунианцев будет больше шансов на победу в Лиге чемпионов».

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Все комментарии
Igorello97
Igorello97
сегодня в 17:07
Это очень хорошее приобретения для Юнайтед.
manutd navsegda
manutd navsegda ответил kachan63
сегодня в 16:25
kachan63:
"Канониры" ещё локти кусать будут что отпустили Санчеса!
А у них был выбор?
kachan63
kachan63
сегодня в 15:45
"Канониры" ещё локти кусать будут что отпустили Санчеса!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 15:44
МЮ вполне под силу взять ЛЧ, да и чемпионат ещё возможно
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил Artuom
сегодня в 15:30
Artuom:
Защита не топ, единственный нормальный центр защ - Байи, часто травмирован. Остальные не уровень топ клуба.
валенсия хорош
Artuom
Artuom ответил barcelonistas
сегодня в 15:18
barcelonistas:
МЮ - команда-андердог. Может удивить. Жозе тертый калач, и состав топ
Защита не топ, единственный нормальный центр защ - Байи, часто травмирован. Остальные не уровень топ клуба.
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 15:11
МЮ - команда-андердог. Может удивить. Жозе тертый калач, и состав топ
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:44
Санчеса не стоит переоценивать.
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