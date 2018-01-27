Тони Котти: «Мариу - отличный футболист, который может помочь „Вест Хэму“»

Экс-форвард «Вест Хэма» Тони Котти прокомментировал арендное соглашение полузащитника «Интера» Жоау Мариу с «молотобойцами».



«Это хорошая сделка, особенно если учесть, что это аренда. Если бы они заплатили 26 миллионов фунтов за Мариу, то я бы сказал, что это слишком большие деньги. К тому же это было бы большое давление на парня, на него возлагалось бы слишком много надежд.



Жоау - отличный футболист, который может помочь „Вест Хэму“. Однако никогда не знаешь, сколько может понадобиться времени футболисту на адаптацию».