Гаджиев: «Лях помог „Амкару“, когда наш тренерский штаб пришёл в клуб»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение на пост гендиректора по развитию Павла Ляха, который ранее занимал должность министра спорта Пермского края. Лях был фигурантом множества громких уголовных дел.

«Лях помог „Амкару“, когда наш тренерский штаб пришёл в клуб. Команда тогда находилась в сложной ситуации. Он был министр спорта Пермского края и помог команде остаться в РФПЛ. Я исхожу из того принципа, что если есть доказательства, то покажите. А если нет, то не стоило человека столько времени дёргать. Следствие идёт полтора года, а ничего не доказано. Такие случаи же не в первый раз. Уже часто бывало, когда обвиняли людей, которые ни в чём не виновны. Классики говорили: „даже тысячи предположений не составят одного доказательства“. Из этого мы и исходим. Докажите сначала, а потом говорите.

Лях – хороший и квалифицированный специалист. Он нужен клубу для его развития. Те задачи, которые стоят перед клубом, он может квалифицированно выполнить. Назначение позитивное. „Амкару“ действительно нужно развиваться. Нужно искать пути выхода из финансовой ситуации. Сделать так, чтобы клуб больше зарабатывал. Квалификация Ляха позволяет надеяться на то, что пути будут найдены. А насчёт всех обвинений, то докажите вину, а потом будем разговаривать».



Ранее сообщалось, что «Амкар» испытывает большие финансовые проблемы, клуб находится на грани закрытия.