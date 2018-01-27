Гаджиев: «У „Амкара“ есть традиции, клуб не заслуживает, чтобы к нему так относились»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал тяжелое финансовое положение пермского клуба.



«О позитиве в нашей финансовой ситуации сложно говорить. Но я разговаривал с руководством Пермского края, мы получили гарантии, что „Амкар“ сможет доиграть нынешний чемпионат до конца. Это уже неплохо. Но это не то, что хотелось бы нам. Нужны новые подходы, чтобы отрегулировать ситуацию. Но их же надо искать. Нельзя разбрасываться традициями. Футбол заслуживает того, чтобы к нему относились по-другому. У „Амкара“ есть традиции, клуб не заслуживает, чтобы к нему так относились. Нельзя делать так, чтобы всё было, а потом прекратилось. Что будет после нынешнего сезона – непонятно. В Перми страдает и хоккей, и гандбол. Но тот шаг, что мы получили гарантии до конца сезона, возможно, приведёт к положительным сдвигам. Цель команды - остаться в РФПЛ. Эта цель и ставилась изначально.

Трансферы нам крайне необходимы. Но мы можем себе позволить только одного-двух свободных агентов, не более. В основном, будем играть с теми, кто есть у „Амкара“. Уверенность в том, что мы останемся в РФПЛ, придёт в случае поступления денег на зарплаты. А если их не будет, то мы можем потерять наших игроков. Ведь если игрок не получает зарплату три месяца, то он может уйти свободным агентом. Тогда „Амкар“ настигнет катастрофа».