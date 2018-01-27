Гаджиев: «У „Амкара“ есть традиции, клуб не заслуживает, чтобы к нему так относились»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 18’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 1:4 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет4.74.91.65
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
22:45 Идет первый тайм, 18’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет10.55.11.3
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3:3 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
  • Главные новости
  • Все новости
22:22
«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» ждет переигровка28
22:06
«Локомотив» упустил победу над «Эстерсундом»11
20:49
ПСЖ разбил «Монпелье», пенальти бил Неймар10
20:06
«Реал» отправил четыре мяча в ворота «Валенсии»250
19:58
Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА89
22:57
Пасторе: «Я с удовольствием перешел бы в „Интер“, но не все так просто»1
22:48
Лопырева побывала на матче ПСЖ и встретилась с Неймаром4
22:38
Модрич: «„Реал“ не боится ПСЖ»2
22:36
У Давыдова есть предложения из Швейцарии и Чехии2
22:03
«Кьево» - «Ювентус»: стартовые составы5
21:53
Де Росси, Перотти и Эль-Шаарави попали в заявку «Ромы» на игру с «Сампдорией»5
21:49
«Монако» объявил о подписании 16-летнего Пеллегри3
21:45
Калинич может пропустить матч против «Лацио»5
21:37
Мещеряков: «Не думаю, что у Миранчуков есть повод уходить из „Локо“»4
21:35
Модрич: «Все в „Реале“ поддерживают Зидана»4
21:28
Начо: «Мы понимали, что нас ждет тяжелый поединок против „Валенсии“»1
21:23
Рауш провел первую тренировку в «Динамо»6
21:20
Зидан - о победе над «Валенсией»: «Важный результат для нас»2
21:12
ЦСКА арендует Мусу без права выкупа20
20:59
Вальверде: «Меня не волнует, перейдет ли Неймар в „Реал“»10
20:44
Роджерс одержал 100-ю победу у руля «Селтика»3
20:32
Алексей Березуцкий приступил к тренировкам по индивидуальной программе5
20:22
Неймар забил 2000-й гол ПСЖ на «Парк де Пренс»1
20:08
Судья извинился перед Кавани за показанную желтую карточку10
19:56
Роналду реализовал свой сотый пенальти в карьере40

Гаджиев: «У „Амкара“ есть традиции, клуб не заслуживает, чтобы к нему так относились»

сегодня, 16:29

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал тяжелое финансовое положение пермского клуба. 

«О позитиве в нашей финансовой ситуации сложно говорить. Но я разговаривал с руководством Пермского края, мы получили гарантии, что „Амкар“ сможет доиграть нынешний чемпионат до конца. Это уже неплохо. Но это не то, что хотелось бы нам. Нужны новые подходы, чтобы отрегулировать ситуацию. Но их же надо искать. Нельзя разбрасываться традициями. Футбол заслуживает того, чтобы к нему относились по-другому. У „Амкара“ есть традиции, клуб не заслуживает, чтобы к нему так относились. Нельзя делать так, чтобы всё было, а потом прекратилось. Что будет после нынешнего сезона – непонятно. В Перми страдает и хоккей, и гандбол. Но тот шаг, что мы получили гарантии до конца сезона, возможно, приведёт к положительным сдвигам. Цель команды - остаться в РФПЛ. Эта цель и ставилась изначально.

Трансферы нам крайне необходимы. Но мы можем себе позволить только одного-двух свободных агентов, не более. В основном, будем играть с теми, кто есть у „Амкара“. Уверенность в том, что мы останемся в РФПЛ, придёт в случае поступления денег на зарплаты. А если их не будет, то мы можем потерять наших игроков. Ведь если игрок не получает зарплату три месяца, то он может уйти свободным агентом. Тогда „Амкар“ настигнет катастрофа».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мещеряков: «Не думаю, что у Миранчуков есть повод уходить из „Локо“»
Сегодня, 21:37 4
Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА
Сегодня, 19:58 89
Глушаков: «С каждым годом поддерживать форму все труднее, но задор у меня все тот же»
Сегодня, 19:12 10
Ерохин: «Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился турнир с конкретной целью»
Сегодня, 16:56 9
Анюков: «Огромное желание защищать цвета „Зенита“»
Сегодня, 15:58 5
Гаджиев: «Лях помог „Амкару“, когда наш тренерский штаб пришёл в клуб»
Сегодня, 15:45 1
Обсудить
Все комментарии
Shamil79
Shamil79
сегодня в 22:49
спонсора надо исуать...заинтересовать предложениями от которых нельзя отказаться
112910415
112910415
сегодня в 19:01
для оптимизма оснований мало
Saang
Saang
сегодня в 18:28
Амкар это клуб? Мне казалось это автобус...
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 18:14
Удачи "Амкару" и Гаджиеву, всё будет хорошо!
loko7
loko7
сегодня в 17:12
В нашей стране тяжелое финансовое положение уже стало традицией.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:09
Нет денег, нет клуба.
eaguar
eaguar
сегодня в 17:03
Кто то должен быть ниже в таблице .
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:54
Гаджи Муслимович,на дворе кризис,сейчас один выход,это найти язык с игроками и доиграть чемпионат,точнее сохранить прописку,в противном случаи Амкар в ФНЛ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100