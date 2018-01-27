Ерохин: «Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился турнир с конкретной целью»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился своим мнением о турнире под названием Лига Наций, который призван заменить товарищеские матчи:
«Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился полноценный турнир, где есть определенная и конкретная цель — побеждать и подниматься выше по дивизионам. Думаю, игры будут более зрелищными, вырастет ажиотаж среди болельщиков.
В принципе, даже и без него национальная сборная собирается каждый месяц и проводит по два матча. У тех, кто вызывается в сборную регулярно, нет выходных. Для меня выступать за национальную команду — это большая честь, поэтому отсутствие отдыха — не проблема.
Турция и Швеция — хорошие команды. Шведы с итальянцами недавно неплохо сыграли. Мы с ними были в одной отборочной группе к прошлому чемпионату Европы. Упорные матчи получились. С турками сыграли вничью в товарищеской встрече, которая стала для меня дебютной за сборную. Сильные команды, с которыми будет непросто».
Напомним, что сборная России в Лиге Наций сыграет с командами Турции и Швеции.
Хоть будем избавлены от дальнейшей деклассации от Кот-д`Ивуара,Словакии,Уэльса,Коста Рики и Ирана........как в последние годы....
Теперь всё чётко.....или в Космос к Германии,Испании и пр....
Или вниз к Кипрам,Люксембургам и Сан Маринам.....
Хоть будем избавлены от дальнейшей деклассации от Кот-д`Ивуара,Словакии,Уэльса,Коста Рики и Ирана........как в последние годы....
Теперь всё чётко.....или в Космос к Германии,Испании и пр....
Или вниз к Кипрам,Люксембургам и Сан Маринам.....