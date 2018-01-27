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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Ерохин: «Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился турнир с конкретной целью»

сегодня, 16:56

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился своим мнением о турнире под названием Лига Наций, который призван заменить товарищеские матчи:

«Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился полноценный турнир, где есть определенная и конкретная цель — побеждать и подниматься выше по дивизионам. Думаю, игры будут более зрелищными, вырастет ажиотаж среди болельщиков.

В принципе, даже и без него национальная сборная собирается каждый месяц и проводит по два матча. У тех, кто вызывается в сборную регулярно, нет выходных. Для меня выступать за национальную команду — это большая честь, поэтому отсутствие отдыха — не проблема.

Турция и Швеция — хорошие команды. Шведы с итальянцами недавно неплохо сыграли. Мы с ними были в одной отборочной группе к прошлому чемпионату Европы. Упорные матчи получились. С турками сыграли вничью в товарищеской встрече, которая стала для меня дебютной за сборную. Сильные команды, с которыми будет непросто».

Напомним, что сборная России в Лиге Наций сыграет с командами Турции и Швеции.

Место сборной России в Лиге Наций

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 18:14
    Jum13
    Jum13 ответил Мельгарехо
    сегодня в 17:26
    Мельгарехо:
    главное таких клоунов как Ерохин близко к сборной не подпускать.
    Не-не - Реброва и Семблихова туда на пушечный выстрел не подпускают
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 17:26
    Непонятный турнир.
    Мельгарехо
    Мельгарехо
    сегодня в 17:22
    главное таких клоунов как Ерохин близко к сборной не подпускать.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 17:19
    Одно радует.....
    Хоть будем избавлены от дальнейшей деклассации от Кот-д`Ивуара,Словакии,Уэльса,Коста Рики и Ирана........как в последние годы....

    Теперь всё чётко.....или в Космос к Германии,Испании и пр....
    Или вниз к Кипрам,Люксембургам и Сан Маринам.....
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 17:15
    Задумка хорошая, посмотрим, что получится!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 17:07
    Цель - не занять последнее место
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 17:02
    Сомнительный турнир.
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 17:00
    У пупсиков тоже ежегодно конкретная цель - это Кубок Соли! Гыгыгыгы!
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