Ерохин: «Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился турнир с конкретной целью»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился своим мнением о турнире под названием Лига Наций, который призван заменить товарищеские матчи:

«Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился полноценный турнир, где есть определенная и конкретная цель — побеждать и подниматься выше по дивизионам. Думаю, игры будут более зрелищными, вырастет ажиотаж среди болельщиков.

В принципе, даже и без него национальная сборная собирается каждый месяц и проводит по два матча. У тех, кто вызывается в сборную регулярно, нет выходных. Для меня выступать за национальную команду — это большая честь, поэтому отсутствие отдыха — не проблема.

Турция и Швеция — хорошие команды. Шведы с итальянцами недавно неплохо сыграли. Мы с ними были в одной отборочной группе к прошлому чемпионату Европы. Упорные матчи получились. С турками сыграли вничью в товарищеской встрече, которая стала для меня дебютной за сборную. Сильные команды, с которыми будет непросто».

Напомним, что сборная России в Лиге Наций сыграет с командами Турции и Швеции.

Место сборной России в Лиге Наций