Гаттузо: «Симоне Индзаги намного талантливее меня»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо накануне матча 22-го тура Серии А против «Лацио» похвалил наставника римской команды Симоне Индзаги.



«Я хорошо знаю Симоне, мы вместе получали степень магистра в Коверчано (футбольный университет). Он намного талантливее меня и имеет больше опыта. Я всегда готов учиться, даже у своих оппонентов.



Симоне Индзаги всегда был умен. Он знает, как нужно вести себя с игроками».



Ранее легендарный итальянский защитник Алессандро Неста также прокомментировал данную встречу.