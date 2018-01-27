Гвардиола: «Сильва - особенный футболист, но сейчас ему нужно быть рядом с семьей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал хавбека команды Давида Сильву особенным игроком.

Напомним, что недавно у Сильвы родился недоношенный ребенок, который сейчас борется за жизнь.

«Сильва - особенный футболист. Он всегда приносит команде пользу, особенно в важных матчах. Но сейчас ситуация складывается таким образом, что ему необходимо побыть рядом с семьей. На данный момент это самое важное», - сказал Гвардиола.