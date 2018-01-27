«Эспаньол» пожаловался на Пике и Бускетса

«Эспаньол» подал жалобу в Федерацию футбола Испании по поводу послематчевых высказываний игроков «Барселоны» Жерара Пике и Серхио Бускетса после ответного поединка Кубка Короля (0:2).

Так, Пике назвал соперника «Эспаньол Корнелья», то есть намекнул, что «попугаи» представляют лишь пригород Барселоны. Бускетс же после игры сказал, что «Барселона» поставила «Эспаньол» на место.

Также «Эспаньол» недоволен поведением болельщиков «Барсы» на «Камп Ноу». Клуб подал жалобу по этим трем инцидентам, сообщив, что подобное вызывает нетерпимость и насилие в спорте.