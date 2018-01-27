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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 15’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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«Эспаньол» пожаловался на Пике и Бускетса

сегодня, 18:47
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

«Эспаньол» подал жалобу в Федерацию футбола Испании по поводу послематчевых высказываний игроков «Барселоны» Жерара Пике и Серхио Бускетса после ответного поединка Кубка Короля (0:2).

Так, Пике назвал соперника «Эспаньол Корнелья», то есть намекнул, что «попугаи» представляют лишь пригород Барселоны. Бускетс же после игры сказал, что «Барселона» поставила «Эспаньол» на место.

Также «Эспаньол» недоволен поведением болельщиков «Барсы» на «Камп Ноу». Клуб подал жалобу по этим трем инцидентам, сообщив, что подобное вызывает нетерпимость и насилие в спорте.

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Все комментарии
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 21:17
А про поведение своих болельщиков в первой игре забыли? Сами выиграть не смогли, дак хоть так насолить пытаются
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 19:26
Скоро Барселону оштрафуют на 12 очей.))))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 19:11
Эспаньол:"Йа абидился"
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 19:10
Эспаньол пожаловался на жизнь.
Промадридский подлый клубец.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 18:49
"мама! мама! он меня обозвал!"
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