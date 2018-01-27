Глушаков: «С каждым годом поддерживать форму все труднее, но задор у меня все тот же»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, который сегодня празднует свой 31-й день рождения, подчеркнул, что в его возрасте самое главное - это здоровье.

«Чувствую себя, как в тридцать! Конечно, с каждым годом поддерживать форму и восстанавливаться футболистам все труднее, но задор у меня все тот же, что и раньше.

Само главное – здоровье. И еще оставаться таким же улыбчивым. А больше мне ничего и не надо!» - сказал Глушаков.

Напомним, что «Спартак» на данный момент находится на сборе в Испании.