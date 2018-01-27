Тошак: «Клоппа уволят, если клуб не выиграет хотя бы один трофей в этом сезоне»

Бывший тренер сборной Уэльса Джон Тошак уверен, что боссы «Ливерпуля» уволят Юргена Клоппа, если клуб останется без трофеев по итогам текущего сезона.
«Думаю, в „Ливерпуле“ нацелены на трофеи в текущем сезоне. Клопп - отличный тренер, яркая личность, но я уверен, что если команда завершит сезон без трофеев, то руководство клуба будет искать Клоппу замену», - сказал Тошак.
Ранее Тошак прокомментировал проблемы в атаке у мадридского «Реала».
PS с 2012 года Ливерпуль ничего не может выиграть, и смена тренеров не пошла на пользу, вечно где-то в роли претендента на победу были........... Клопп на данный моментт отличный вариант, а кого брать Анчеллоти что ли?
PS с 2012 года Ливерпуль ничего не может выиграть, и смена тренеров не пошла на пользу, вечно где-то в роли претендента на победу были........... Клопп на данный моментт отличный вариант, а кого брать Анчеллоти что ли?