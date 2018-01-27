Рауш провел первую тренировку в «Динамо»

Новичок «Динамо» Константин Рауш уже присоединился к команде на сборе в Турции.
Сегодня футболист провел первую тренировку в составе московского коллектива.
27-летний Рауш недавно перешел в «Динамо» из «Кельна», подписав контракт на 3 года.
|Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд
|1
|X
|2
|20:30
|Матч завершен
|Ньюпорт Каунти
|1:1
|Тоттенхэм
|22
|8
|1.13
|22:45
|14’
|Ливерпуль
|1:2
|Вест Бромвич
|1.22
|6.2
|13
|Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур
|1
|X
|2
|17:30
|Матч завершен
|Бавария
|5:2
|Хоффенхайм
|1.2
|7
|12.5
|17:30
|Матч завершен
|Боруссия Д
|2:2
|Фрайбург
|-
|-
|-
|17:30
|Матч завершен
|Штутгарт
|0:2
|Шальке-04
|2.9
|3.25
|2.5
|Испания. Примера 2017/2018, 21 тур
|1
|X
|2
|18:15
|Матч завершен
|Валенсия
|1:4
|Реал
|4.7
|4.9
|1.65
|Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур
|1
|X
|2
|22:45
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|Кьево
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|Ювентус
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|5.1
|1.3
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
|1
|X
|2
|20:15
|Матч завершен
|Локомотив М
|3:3
|Эстерсунд
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Новичок «Динамо» Константин Рауш уже присоединился к команде на сборе в Турции.
Сегодня футболист провел первую тренировку в составе московского коллектива.
27-летний Рауш недавно перешел в «Динамо» из «Кельна», подписав контракт на 3 года.
А Рауш деф с навесами, не более.
А Рауш деф с навесами, не более.
Теперь жду оф. матчей. Уж шибко новички интерес подогрели )
Теперь жду оф. матчей. Уж шибко новички интерес подогрели )