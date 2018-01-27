Рауш провел первую тренировку в «Динамо»

Новичок «Динамо» Константин Рауш уже присоединился к команде на сборе в Турции.

Сегодня футболист провел первую тренировку в составе московского коллектива.

27-летний Рауш недавно перешел в «Динамо» из «Кельна», подписав контракт на 3 года.