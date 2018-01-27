Начо: «Мы понимали, что нас ждет тяжелый поединок против „Валенсии“»

Защитник мадридского «Реала» Начо прокомментировал победу над «Валенсией» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

«Мы понимали, что нас ждет тяжелый поединок, но мы хорошо подготовились. Важно было правильно настроиться психологически на эту игру.

Пенальти? Я не видел повтор по телевизору, но на футбольном поле я был убежден, что там были нарушения.

Что касается встречи с ПСЖ в Лиге чемпионов, то мы готовы. Да, парижане сейчас на ходу, но мы их не боимся, „Реал“ никого не боится», - сказал Начо.