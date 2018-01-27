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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Мещеряков: «Не думаю, что у Миранчуков есть повод уходить из „Локо“»

сегодня, 21:37

Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков прокомментировал будущее братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Мы уже усилились - вернулись три травмированных игрока. Сейчас нам главное - сохранить командную химию, которая на отличном уровне. Не думать о чемпионстве, а продолжать так же работать и играть.

Не думаю, что у них [Миранчуков] есть повод куда-то уходить. Они - наши воспитанники, играют в основной команде, им доверяет тренер и их приглашают в сборную, им в удовольствие выступать за „Локомотив“. Зачем искать добра от добра?»

Напомним, от травм восстановились вратарь Гильерме, защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари.

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Все комментарии
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 22:28
У Миранчуков в отличии от многих, ум есть! Да и у нового руководства тоже, в отличии от "старого", у тех только выгода была, а на клуб им "начхать" было!
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans ответил ДАША Д
сегодня в 22:26
ДАША Д:
Им мало платят, да еще и запугивают.
Сейчас им нормально платят после продления контрактов.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 22:13
Им мало платят, да еще и запугивают.
drug01
drug01
сегодня в 22:01
А братья могут рвануть в Зенит за деньгами!!!!!
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