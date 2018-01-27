Мещеряков: «Не думаю, что у Миранчуков есть повод уходить из „Локо“»

Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков прокомментировал будущее братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Мы уже усилились - вернулись три травмированных игрока. Сейчас нам главное - сохранить командную химию, которая на отличном уровне. Не думать о чемпионстве, а продолжать так же работать и играть.

Не думаю, что у них [Миранчуков] есть повод куда-то уходить. Они - наши воспитанники, играют в основной команде, им доверяет тренер и их приглашают в сборную, им в удовольствие выступать за „Локомотив“. Зачем искать добра от добра?»

Напомним, от травм восстановились вратарь Гильерме, защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари.