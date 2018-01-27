«Кьево» - «Ювентус»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура Серии А «Кьево» - «Ювентус».
«Кьево»: Соррентино, Томович, Дайнелли, Бани, Ярошински, Каччаторе, Радованович, Хетемай, Бастьен, Бирса, Пуччарелли.
«Ювентус»: Щесны, Де Шильо, Барцальи, Бенатиа, Асамоа, Хедира, Пьянич, Стураро, Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Пусть теперь конкурент нас догоняет. Посмотрим как у Наполи с психикой дела обстоят.
Пусть теперь конкурент нас догоняет. Посмотрим как у Наполи с психикой дела обстоят.