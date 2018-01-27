Семин: «У „Локомотива“ еще не хватает суперответственности в обороне»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью со шведским «Эстерсундом» в товарищеском матче на сборе в Испании.

«Хорошо, что столько забили, но плохо, что столько пропустили. Еще не хватает суперответственности в обороне. Если в атаке все очень и очень неплохо, то с обороной еще предстоит работа. Речь не про четырех защитников, а про игру в обороне всей команды. Нагрузку выдержали, кто-то из игроков хорошо выдержал на поле 90 минут.

Были положительные моменты. Все-таки у соперника были нападающие с такой скоростью, которой нет у наших. Хотя с атакой все неплохо. За оставшийся отрезок нужно наладить игру в защите. Спасибо игрокам за работу на этом сборе. Все-таки это был 16-й день без выходных. Обычно последние встречи получаются нескладными, но ребята выдержали и показали хороший матч», - сказал Семин.